今年最受期待的「甫成年」偶像是谁呢？Wanna One 朴志训夺压倒性胜利！
KPOP 2018年1月15日 星期一11:29 施乃琪
「成年」（满 20 岁）在韩国文化中有著重要意义，许多偶像们也都在出道后才迎来这个时刻。在众多今年将成年的偶像中，谁是最受期待的呢？一起来看看韩国网友有没有选中你心目中的答案吧！
DCInside 与线上调查网站 Mycelebs 最近以「终於成年啦！哪位廿岁偶像今年的活动最令人期待？」为题，自 7 至 14 日进行了投票。结果出炉，Wanna One 的朴志训风光地夺下冠军。
拥有过半 (56%) 得票率的朴志训在票选中获得压倒性胜利，更在获选原因选项中的「吸睛」、「耀眼」及「清新」中都勇夺第一，身为「国民储存男」所获得的喜爱不言而喻。
另一方面，以殊异魅力持续风靡全球的 TWICE，两位老么子瑜与彩瑛也分别荣获亚军、季军；紧追其后的还有 Wanna One 成员朴佑镇、童星出身的金裕贞、Red Velvet 老么 Yeri ⋯⋯等人。
还有哪些甫成年的偶像也让你无比期待呢？别忘了多多支持他们罗！
（照片来源：YMC、DCInside）
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