「众后辈竞相致敬」经典歌手金东律远赴英国录音　主打歌 MV 邀来玄彬主演！

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就算你不清楚「金东律」是谁，八成也听过自家偶像向他致敬而翻唱的表演。这位动辄相隔数年才回归、却总是让人期待万分的经典歌手，终於要在这个月发行新专辑了！

金东律将於 11 日带著新单曲〈答覆〉(Reply) 回归歌坛，同名主打歌邀来顶级演员玄彬主演，短短一段充满电影感的预告片立刻掀起热烈回响。



而为了这张睽违三年多之久的专辑，金东律特地远赴英国，在知名的 Abbey Road 录音室（披头四众多经典作的诞生之地）与伦敦交响乐团携手录音，而这也是双方继〈透露〉后相隔十四年的再度合作。

包含同名主打歌在内，〈答覆〉共收录了 “Moonlight”、与李素拉合作的「就算说了我爱你」、「舞台剧」以及 “Contact” 共五首歌曲。现在就来回味金东律上一次的主打歌，并期待 11 日问世的〈答覆〉吧！



（照片来源：Music Farm / 影片来源：1theK）

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