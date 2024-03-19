《黑暗榮耀》製作團隊加入，高度反轉的懸疑電視劇《Hide》要讓觀眾們猜不透！主演群全姓「李」也太巧合

曾出演多部電視劇不挑題材全消化的李寶英再度出擊，這次搭配大勢演員《三十九》《大指揮家》李茂生以及《戀人》《千元律師》李清娥共同演出神秘懸疑電視劇作品《Hide》。
即將在3月23日首播的《Hide》改編自英國電視劇《Keeping Faith》，描述某天老公消失後，女子在尋找他的過程中開始追擊這些相關的秘密，而必須面對這個她難以承受的巨大真相。李寶英將飾演這位追查消失老公的女子「羅文英」，而李茂生則飾演這位一聲不響就人間生發的老公「車誠在」，文英有位親切的鄰居「河妍珠」則是由李清娥飾演，揭開祕密的這把關鍵鑰匙則是由李敏載飾演的「都陣宇」。
曾執筆《綠豆傳》《三流之路》的金東輝導演，與《黑暗榮耀》團隊合作，他在製作發表會上也表示，自己的母親也是電視劇的鐵粉，總是能夠精準預測接下來的劇情發展，不過這次的新作《Hide》會讓人感覺「似乎是會這樣發展下去…但…」。
李寶英表示這部戲就是反轉再反轉，因為連自己都很好奇下一集的發展，所以這也成為她接演這部作品的原因，同樣的，另一位女演員李清娥也表示自己平時熱愛推理劇，也是因為與李寶英同樣的原因而接演了本次的作品。飾演這位神秘消失老公的李茂生也表示，本次飾演的角色是一個擁有很多祕密的人物，跟上一部作品《大指揮家》中的財閥角色很不一樣，請大家期待。
李茂生與李寶英雖是第一次合作，但兩人覺得默契十足，兩人也覺得是因為兩人都是已婚的身分，所以合演起夫婦來會更加自然。而導演也大讚當這兩位主要演員雙雙確定演出時，他覺得沒有比這更棒的選角。而這部作品的公開也將遇上強敵《淚之女王》以及《美好世界》，是否會有壓力？李寶英表示比較有壓力是之前演出《代理公司》的時候，但參演這次的作品，就算收視率不如預期也完全有出演的原因，她相當有自信表示「相信故事的力量」，認真演繹出這樣的故事，也相信會得到觀眾們的喜愛。《Hide》將於23日透過Coupang Play與JTBC播出。
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