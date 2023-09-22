【影片】劉亞仁現身法院又被民眾羞辱！上次被扔瓶子，這次遭紙鈔砸臉：「去牢裡花吧！」

涉嫌違反毒品類管理法、教唆毀滅證據等嫌疑的劉亞仁，第二次拘留令審查庭在21日上午在首爾中央地方法院舉行。

當天，劉亞仁結束審查後被帶到拘留所，他向記者表示：「我已經在法庭上陳述事實了。」當記者問：「有沒有銷毀證據幫助友人逃跑？」劉亞仁表示那不是事實。當劉亞仁準備上車時，就有民眾朝著他的臉砸錢，並大喊：「去牢裡花吧！」5月出庭時他也被民眾扔瓶子。



此舉動也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「爲什麼要向毒品消費幾億韓元的人扔1萬元」、「毒品犯們不要再拍電影或電視劇了，劉亞仁、河正宇、朱智勛等等」、「看他表情遊刃有餘」、「演員就是演員啊 哈哈哈」、「爲什麼這麼搞笑呢？是誰灑的？」、「感覺會被做成動圖」、「扔硬幣才疼啊，爲什麼要扔紙幣？」、「表情非常像在演戲，像電影劇照一樣

」等等。



檢方經過3個月的補充調查，追加揭發劉亞仁指示熟人銷毀證據或強迫在美國當地同伴吸食大麻的嫌疑，並在119天後的本月18日申請拘捕令。據檢方透露，劉亞仁涉嫌從2020年開始在首爾一帶醫院以美容手術睡眠麻醉爲藉口，經常購買及注射共達5億韓元的異丙酚（俗稱牛奶針）等醫療用毒品。另外，他還涉嫌數十次以他人的名義非法開具安眠藥1000千粒，並在今年1月與崔某等4人一起在美國注射大麻等毒品。



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