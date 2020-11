MOMOLAND出席了在首爾廣津區Yes24 Live Hall舉辦的新單曲專輯《Ready Or Not》的發售紀念showcase,展現了多彩的魅力。

《Ready Or Not》因PSY參與製作而成為話題,新專輯收錄了同名主打歌《Ready Or Not》和《Merry Go Round》兩首歌。



《Ready Or Not》是MOMOLAND首次嘗試的teen pop曲風的歌曲,融入了難以抗拒的薩克斯管副歌和upbit的強烈感覺。而中節奏的R&B歌曲《Merry Go Round》則是為了慶祝MOMOLAND出道4周年,飽含了對粉絲「Merry」們的感謝和思念。



「圖:KSD」

