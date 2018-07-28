TWICE全員穿《Idol Room》T恤出國 原來是遵守約定！ 廣告效果也太強XD
明星 2018年7月28日 星期六12:00 Sani
前天TWICE的機場時尚居然是《Idol Room》的節目T恤，一隊人這樣浩浩蕩蕩出國完全是移動的看板啊~
TWICE前天（26日）下午從仁川機場搭飛機前往馬來西亞舉辦演唱會，有趣的是大家都穿了同樣的上衣：
細看上面寫的是 「ㅇㅇㄷㄹ」，也就是《Idol Room（아이돌룸）》的韓文首字母縮寫，真的就是節目同款T恤！
其實這套衣服是MOMO跟節目組「要」來的XDD之前TWICE出演《Idol Room》時，MOMO表示很想要MC鄭亨敦和Defconn身上穿的T恤，並約定會把衣服當做機場時尚來穿，這次就是在兌現承諾啦~
成員們還在IG上分享了穿著ㅇㅇㄷㄹT恤的自拍照片和影片，並貼心地tag了《Idol Room》，真的超可愛：
TWICE在7月9日剛剛發行新專輯《Summer Night》，目前正在全球巡演中，希望一切順利、開開心心地回來喲！
（圖源：KSD,《Idol Room》節目截圖，TWICE IF、FB）
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