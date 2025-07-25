[好片推荐]面对毁灭的世界，你选择「独活」还是「团体战斗」！《全知读者视角》台韩首日票房开红盘！原著作者也背书～

7月23日已正式在台上映的奇幻话题电影《全知读者视角》，集结震撼大场面、精彩动作戏、顶级视效与华丽卡司，在台上映首日即超越台湾影史最卖座韩片《与神同行》当年的首日票房，更创下近五年韩片在台首日票房最高纪录，在韩国上映首日更吸引超过12.2万名观众涌入戏院，强势登顶票房冠军宝座。

《全知读者视角》改编自同名原著小说，剧情描述一部连载了10年的网路小说，渐渐没了人气读者仅剩一人，在这部小说画上句点的那一天，情节竟然真实上演！而这位唯一的读者「金独子」（安孝燮饰），掌握了剧情的发展，能否在关键时刻做出正确决策？与小说中的男主角刘众赫（李敏镐饰）能否联手战斗，改写小说的结局？



剧中双主角的设定，也各自代表著社会上的「合作主义」与「自私主义」，选择任何一边都需要勇气。剧中的金独子，却有著与名字截然不同的团队意识，有很多次他需要做出决定，不管是自愿还是情况所逼，总是选择团体作战。不过小说中的回归者刘众赫有所不同，虽然他并非一开始就孤身战斗，但经历多次的失败，让他抱持独自战斗的信念，两人立场对立，最后是谁能胜出？



而主角们在旅途中也历经许多人性，就是社会的缩影，譬如有些人安於现状，宁愿一天天没意义的消磨时间，却害怕面对可能未知的挑战，并非每个人都有勇气选择勇敢对战，但是同伴会给你力量，当独子犹豫著该站在绿色格子里存活，还是跟大家一起往前冲的时候，同伴的眼神让他更加坚定做出选择。并且每一个人都希望活用自己的个人技，这是在片中展现得相当淋漓尽致的一环。



片中除了大量的特效场面外，也穿插著令人心酸的剧情，令人印象深刻的是被「幻影监狱」禁锢的时候，人的恐惧以及过往不愉快的回忆会吞噬自己，陷入这样的情绪而无法自拔，片中的主角们也都是「有故事的人」，如何摆脱这样的情绪，其实也是现代人的课题，有许多人也为忧郁情绪所苦，希望大家看了也提醒自己，别让自己被不良情绪禁锢。



《全知读者视角》之所以能风靡全球读者，正是因为其独树一帜的剧情设定：「如果世界即将灭亡，只有我知道故事结局。」这样的构想不仅打破传统叙事框架，更成功掳获数以亿计读者的心。为庆祝这部人气网路小说被改编登上大银幕，原著作者sing N song也特别在电影上映当日送上亲笔祝贺讯息：「电影《全知读者视角》终於上映了，请大家一起观赏吧！」简单一句话，蕴含对本片的高度支持与肯定，也让尚未入场的观众期待值直线飙升。《全知读者视角》全台热映中。

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