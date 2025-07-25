李栋旭大方谈与张度妍「暧昧氛围」：不是没有火花，只是怕她尴尬

演员李栋旭近日在节目中提及与张度妍之间的「暧昧氛围」，引发热议。

日前，李栋旭受邀参加了朴娜勑的YouTube综艺《娜勑食堂》的，期间朴娜勑主动提起李栋旭与其多年好友张度妍的关系。



面对这个问题，李栋旭笑著回应：「别再提度练了，她会觉得有负担。 」他还打趣道：「之前在《我独自生活》里又提到她时，她简直快崩溃了。 」朴娜莱继续说道：「5年前我们说『试试看』，那个片段到现在都还在流传呢。」对此，李栋旭坦言：「我觉得那种玩笑很有趣、也完全没关系。 其实很多男演员上度妍的YouTube时，也说她是自己的理想型，也不是说我们之间完全没点什么。 」



不过李栋旭也表示：「只是如果每次都把我和她扯在一起，我会担心她会不自在，所以才会尽量避免。 」展现出对张度妍的体贴与关心。当节目组进一步调侃问道：「那看到她和别的男演员互动，会不会吃醋？ 」李栋旭则幽默回应：「完全不会，因为度妍最喜欢的是我。 」随后又笑著补充：「当然这是我幻想出来的啦。 」引得现场一阵爆笑。



李栋旭的这番轻松却不失诚意的发言，让观众看到了他与张度妍之间既亲密又有分寸的友情，也再度点燃了粉丝们对两人「友情以上」的想像空间。



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