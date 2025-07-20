安普贤新经纪公司AM娱乐全新形象照公开！同门正有挚友金宇彬与申敏儿

安普贤今年4月加入了新经纪公司AM娱乐，AM娱乐日前公开了安普贤全新拍摄的形象照。说到安普贤加入AM娱乐，很可能是挚友金宇彬牵线。

AM娱乐公开安普贤形象照发文写道「温柔的气场和男性美共存的，这样的安普贤简历照（形象照）充满了祝福啊」，并预告安普贤接下来有预计8月13日上映的电影《我的邻居是恶魔》，还有JTBC新戏《神之珠》，望大家多多喜爱安普贤。照片中，安普贤顶著清爽短发，简单地以白色素T，还有外搭浅卡其色整套西装示人，许多粉丝都留言替安普贤接下来的活动加油。



安普贤今年4月离开了合作14年的FN娱乐，加入了挚友金宇彬所在的AM娱乐，他当时发文：「离开了从出道开始便一起工作14年的公司，至今和许多人一起度过了很多美好回忆，谢谢大家也感谢大家，我很幸福。会和新加入的AM娱乐家人，共创许多好消息与幸福时光的，希望心想事成。」金宇彬留言打气「都会实现的」。



AM娱乐欢迎安普贤时，贴文形容安普贤是「同时拥有强烈气场与温暖人情味的演员」，请大家多多期待他未来在AM展开的各种活动。金宇彬在下方也留言，用一个爱心眼睛笑脸emoji欢迎，安普贤自己也留了赞emoji。



AM娱乐除了金宇彬外，旗下还有申敏儿、李凤辇、梁玄敏等演员。申敏儿是目前AM娱乐待最久的演员，至少2019年就在，2020年和她从2015年公开恋爱的金宇彬加入。从申敏儿、金宇彬到安普贤，看来都是「一个介绍一个」进入AM娱乐大家庭的，而李凤辇2021年加入AM娱乐前也和申敏儿合作《海岸村恰恰恰》，很有可能也是申敏儿牵线。

▼金宇彬



▼申敏儿



▼李凤辇



在AM娱乐公开安普贤形象照几天前，安普贤才秀出金宇彬替他送上咖啡车的照片大晒友谊呢！

*延伸阅读：

‎〈金宇彬送安普贤咖啡车！两人有段深刻友谊：高中时不认识金宇彬就伸出援手、唯一送安普贤入伍〉‎



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