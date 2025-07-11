7月23日首度公开《大逃出：The Story》！「新逃脱者＋缜密故事情节＋崭新世界观」
广告

7月23日首度公开《大逃出：The Story》！「新逃脱者＋缜密故事情节＋崭新世界观」

综艺   2025年7月11日   星期五17:37   Erin  

(封面图源:Facebook@티빙-TVING, youtube@TVING截图)

将於7月23日首度公开的TVING 原创作品《大逃出：The Story》，本次将与新的逃脱者一起,以不同层次、缜密的世界观和故事情节回归，送上悬疑又冒险节目内容。

(图源:Facebook@티빙-TVING)

《大逃出：The Story》在7月2日曾抢先公开预告，立刻得到观众们热烈的回响，画面先是出现了《大逃出》系列第一季到第四季的画面，并且时间就停留在第四季最终回的2021年9月26日，直到现在，时间终於继续往前走了！公开了本次最新一季的成员们，包含姜镐童、金东炫、柳炳宰、高庚杓、伯贤还有吕珍九。成员们更在会议室中聚集，先来练习如何解题。
(图源: youtube@TVING截图)

而本次的《大逃出：The Story》更换了新的PD导演李宇亨，他表示这个节目有许多的铁粉支持，要制作新的季度的确压力非常大，很难找到合适的导演人选，但眼看再这样下去，他担心自己喜爱的《大逃出》节目就要在此画下句点，最后决定鼓起勇气接下这个重责大任。
(图源: youtube@TVING截图)

而为什么名称要叫做《大逃出：The Story》并非《大逃出5》呢？PD表示这是为了配合目前OTT平台的趋势，《大逃出：The Story》的意思是本季想加入一个故事主轴情节，以大逃出原本的型态加入更丰富的故事剧情，希望带给大家更多不同感受。并且由《大逃出》中的3位元老成员姜镐童、柳炳宰以及金东炫，带领3位全新成员高庚杓、吕珍九以及伯贤，更成为话题讨论。
(图源: youtube@TVING截图)

也由於《大逃出》已经进行过四个季度，观众们喜爱什么样的内容与题型，也一点一滴地累积了起来，而PD表示新节目必须加入更有趣的元素，於是延伸到了悬疑冒险的氛围，人物之间的关系也会产生变化，也希望大家看著新的制作，也回想起之前曾感受过这个节目的趣味。7月23日《大逃出：The Story》将在TVING首度公开，当日CGV也将同步上映剧场特别版本，并推出限量周边产品与活动。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 综艺 » 7月23日首度公开《大逃出：The Story》！「新逃脱者＋缜密故事情节＋崭新世界观」
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手