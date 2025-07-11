Super Junior周年巡演《SS10》尚未开卖，香港主办iMe已先引争议：无本地售票网

Super Junior 20周年回归活动正开跑，紧接著就是世界巡演《Super Show 10》（简称SS10），却没想到香港主办iMe Hong Kong已先引争议，让香港E.L.F.提出不满。

香港iMe 9日公告将於9月5日、9月6日举行的《SS10》场地位於ASIAWORLD-ARENA，而开卖时间尚未公布，但已有E.L.F.发现SJ官方社群weverse上，香港场的售票网站显示是Fantopia及Damai（大麦），并无港人习惯使用的售票网如Cityline、HK Ticketing及KKTIX，担心无法用港币结算，尤其大麦为中国大陆售票网，恐怕只得使用人民币。光结算问题，难免又令人联想：若无法及时购票，是否会出现包票或黄牛票问题，影响真正的E.L.F.权益。



不过，Fantopia已发出声明，表示早在2023年便在港成立，过去在港的活动也会使用港币结算，「现在和未来在香港举办的活动也均会以港币结算，并支持港币当地多元支付，请大家安心选购」。iMe亦发出公告解释Fantopia是香港本地注册公司，收款是港币，请大家放心使用，更提醒粉丝务必使用官方授权票务平台Fantopia与大麦。即便如此，仍受到众多质疑。



親愛的粉絲朋友們，感謝大家對 Fantopia 的關注與支持



近期我們平台在香港的活動引發了一些討論，我們在此做出說明：



1、Fantopia 早在 2023 年便於香港設立公司



2、Fantopia… pic.twitter.com/6HD7NKtiu5 — Fantopia (@fantopia_global) July 10, 2025

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