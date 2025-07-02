《冬季戀歌》朴容夏逝世15周年，摯友金在中&朴珖賢赴墓園悼念

2000年代初期紅遍全亞洲的韓劇《冬季戀歌》，飾演第二男主角「金翔赫」的朴容夏（1977～2010），2010年自縊震驚全亞洲，而今逝世已滿15周年。

朴容夏2010年6月30日逝世，蘇志燮、朴孝信、金元俊、朴珖賢、SS501金亨俊、金在中、Eru、宋再臨等圈內好友百般不捨，出殯當日蘇志燮淚捧捧著朴容夏遺照，金元俊、金亨俊、Eru與宋再臨等人替朴容夏抬棺，場面哀戚。



朴容夏逝去這15年，好友們仍然惦記著他。朴容夏2009年曾攜手好鄰居協會在非洲查德創立以他的暱稱命名的「Yona School」，朴容夏過世後幾個月，好友金亨俊、FTISLAND李在真、宋承憲、Eru、Lyn、朴孝信、朴時妍與宋再臨一同錄製了「Yona School」的校歌。隔年金在中團體JYJ發行專輯，專輯同名主打歌〈In Heaven〉便是獻給朴容夏，朴容夏離世前最後一通電話正是打給金在中。

*延伸閱讀：

〈一曲真情悼故人：回味朴孝信、JYJ 金在中為朴容夏而唱的歌〉‎

今年6月30日逢朴容夏逝世15周年，好友金在中和朴珖賢都公開悼念了他。金在中年年都會公開悼念，今年他IG限時動態發了張藍天和朴容夏的照片說「今天的天空和哥的微笑很搭啊」，貼文拍下朴容夏的墓則寫下長長字句：

「哥，今天天氣真棒！去年淅瀝淅瀝下雨，更傷感更想念哥，今天多虧了晴朗的天氣，能笑著打招呼所以更開心了。還是不敢相信哥已離開了15周年了。雖然世界變化很快，珍貴的記憶也會隨著時間流逝而變得模糊，但哥依舊在許多人心中溫暖地佔據位置。」

誰能忘記哥像今天天氣一樣溫暖的微笑，還有展現的熱情呢？

雖然很短暫，但我不會忘記從哥那裡得到的感動溫熱，我也會努力生活，成為能為更多人帶來溫暖的人。」

朴珖賢和朴容夏之墓合照，俏皮比了手指愛心，他寫：「#朴容夏 #630 #朴珖賢 總是想念我的朋友……已經15年了……過得還好吧？」

兩位朴容夏至親的發文，都讓大家再憶起朴容夏生前美好的面貌，都不敢置信已過了15年之久，不變的是：大家還是很想念他。

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