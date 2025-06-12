福星降临！韩夫妻梦到边佑锡「背后圣光+抽奖拥抱」，买刮刮乐中头奖20亿！本人回应超sweet

6月11日，韩国「同行福券」宣布新一期头奖由江原道一对夫妻获得、奖金高达20亿韩元，有趣的是中奖妻子前几天刚刚梦到边佑锡「带著圣光主持抽奖活动」还给她拥抱，没想到幸运真的变成现实！

「同行福券」是韩国彩券贩售企业，昨日发出公告称「第61期Spito 2000」头奖出现在江原道原州市的一家彩券销售点。 据悉，中奖夫妻中的丈夫每周都以小额投注购买乐透彩券，妻子则喜欢刮刮乐，每月大约会买一至两次。 某天夫妻俩在原州约会时突然想到彩券，丈夫於是走进一家销售点，原本想只买乐透，但看到Spito 2000时想起妻子便买了一组。

妻子坐在车里等待丈夫购物时刮开彩券，惊喜地发现中了头奖。 待丈夫回来，她惊慌失措地将彩券拿给丈夫进行确认，两人意识到真的中奖后激动不已，互相说辛苦了、一同分享这份喜悦。



值得一提的是，妻子几天前刚刚梦到男星边佑锡！梦里边佑锡背后发出圣光，在一场大型活动中主持抽奖，大声叫出她的名字，并给她赠品和一个拥抱。 随著梦境成真，夫妻俩也对边佑锡表达了感谢之情，在中奖感言写道：「感谢边佑锡演员为我们家带来幸运。」



Spito是一种即开型彩票，也就是「刮刮乐」，在韩国凡年满19岁即可购买，Spito 2000单组售价2000韩元。 中奖者表示，奖金将用来偿还贷款和购置房屋。

韩国杂志「Tripgoing」在IG帐号分享了这对夫妻「托边佑锡的福中头奖」的消息，引来很多人留言：「在梦中也散发著善良的影响力」「请来我梦里一次吧」「您确实是礼物没错」。 还有人为患病的爱猫祈福：「请出现在毛孩子梦里，让它能够行走吧！」



很快边佑锡本人也看到这一PO文，留言道：「大家等著，我马上就跑过去。」真的温柔又有sense~



此外，边佑锡目前正在与IU一起拍摄新剧《21世纪大君夫人》，饰演身份尊贵却注定一无所有的皇子，预计明年上半年与观众见面。



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