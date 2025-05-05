Super Junior赫海CP最高！銀赫的第一順位是東海！韋禮安當嘉賓合照瞬間變Steve XD

Super Junior東海上月26、27日在台北舉行FANCON，他的Super Junior-D&E搭檔、人稱「赫海CP」的另一半銀赫到場力挺，嘉賓韋禮安瞬間成了電燈泡。

東海連兩日在台舉行「2025 DONGHAE FANCON EAST COAST : WAVE」，正巧銀赫也來台擔任「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」主持人（銀赫會接下拼盤演唱會主持人任務，不排除和利特一樣「聽到台灣就來」，還有因為東海也在！），隔日剛好來見東海和E.L.F.、&（Annie）。兩人果然瘋狂「撒糖」，銀赫要東海換衣服變成情侶衣他就換，表演〈Run Away〉也有可愛互動。



更讓人激動的是……現場有名男粉絲，銀赫認出來他是先前D&E簽售時把自己排所有SJ成員第四名的人，當場唸出對方當時的幾名成員排序。東海接著要銀赫也把男粉絲排序，銀赫「嗚」了一下把男粉絲排第三，第二是E.L.F.與&，第一是東海！



這天和東海合唱華語歌〈最好的朋友〉的韋禮安亦到場當嘉賓，合唱之外也獨唱〈女孩〉。有趣的是，韋禮安後台和D&E赫海合照，有E.L.F.笑說韋禮安的笑容很有戲，夾在中間宛如很有名的電燈泡「Steve」迷因，還有E.L.F.剪出影片了！其他E.L.F.都說很剪得很有才、「笑鼠」、「好喜歡」。



「赫海CP」組小分隊D&E要13年了，這幾年CP甜蜜故事之多，連非K-POP粉絲都可能聽過，他倆近年離開SM娛樂自立門戶「ODE娛樂」更被視為「愛豆CP之最」，他們的故事還待續……

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