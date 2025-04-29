广告商怒告索赔！要求金秀贤返还代言费，赔偿金可能高达百亿

因私生活争议陷入风波的韩国演员金秀贤，如今面临广告商的集体诉讼。

根据28日韩媒「YTN star」独家报道，与金秀贤签订广告代言合约的两家企业A公司与B公司，已於本月底正式向金秀贤及其所属经纪公司Gold Medalist提起代言人酬劳返还及损害赔偿诉讼，两家公司的诉讼金额合计约30亿（韩币，下同）。

此外，不仅已有两家公司展开法律行动，更多广告商也正在酝酿加入诉讼行列。 C公司目前正以「信任关系破裂」为由，考虑解除与金秀贤的广告合约，并准备提起要求返还代言费用或支付违约金的诉讼。

娱乐专业律师朴成佑（音译）向媒体说明：「业界传出金秀贤与15个品牌签订了广告代言合约，以韩国国内合约为基准，每件合约的代言酬劳大约在10亿至12亿左右。 广告商通常不愿让自己率先起诉的事实曝光，但一旦有公司提起诉讼且被媒体报导，其他广告商也很可能接连跟进。」以目前掌握的代言费水准推算，相关诉讼的总金额未来可能突破100亿，情势持续恶化。



金秀贤近期因卷入与已故演员金赛纶在其未成年时期交往的争议，并被指控对金赛纶施加债务偿还压力，导致形象重挫。 对於相关指控，金秀贤已於上月31日召开紧急记者会，强烈否认所有传闻，并表示将采取法律手段捍卫自身权益。

受此风波影响，金秀贤主演的Disney+新剧《山寨之王》也宣布暂缓公开，令外界关注事态后续发展。

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