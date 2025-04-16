酒醉直播爭議之後，BoA透過Weverse傾訴心聲：「這段艱難的時光，我會用音樂撐過去的」

因在與主持人全炫茂的醉酒直播中「發表不當言論」而引發爭議的歌手BoA，於近日吐露了自己的心情。

BoA在昨天（15日）透過Weverse表示：「這幾年來，我不僅在工作上，私底下也經歷了許多困難的時光。即便如此，我一直相信自己已經盡了全力去努力前行。但我也開始思考，也許我這樣努力的模樣，在某些人眼裡看來可能會感到不舒服。」



她坦言：「以前我相信，只要努力去做被交代的事情，就會有更好的結果。但如今世道變了，我也改變了，這些變化同時襲來，讓我不斷反覆思考——『這個位置真的是我該站的地方嗎？』」

「即便如此，我始終無法放下音樂，是因為一旦失去音樂，我就覺得整個人生都會崩塌。所以不管用什麼方式、什麼形式，我都想透過音樂與大家有所連結。即使一次又一次地崩潰，在那些覺得自己再也無法站起來的時刻，身邊仍有你們，還有音樂。」

「未來我還能站上舞台多久，我自己也不知道。你們會變老，我也會。但我相信，我們心中仍然擁有那份熾熱的潛力。我想與大家一起，再次喚醒那股力量。」並補充說：「真心感謝那些一直相信我、擔心我、默默為我加油的人。多虧有你們，今天我依然是BoA。」

此前，BoA曾於本月5日與全炫茂進行了一場喝醉的直播，期間因不當言行而捲入爭議。在看到有人留言提及全炫茂與搞笑藝人朴娜勑的緋聞時，她脫口說出：「OPPA（全炫茂）太可惜了」，此話一出被指有失禮貌。



對此，BoA於7日發表道歉聲明表示：「對於在當事人不在場的情況下提及並說出失禮言論一事，我已向朴娜勑女士表達了歉意，也感謝她寬容地理解我。 對於一直以來給予我這個不足的人支持與愛的粉絲們，我感到非常抱歉讓你們失望了。 這次的事件也讓我再次反省自己，未來我會更加注意每一句話、每一個行為可能帶來的影響，努力展現出更加成熟的一面。」

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