酒醉直播争议之后，BoA透过Weverse倾诉心声：「这段艰难的时光，我会用音乐撑过去的」

因在与主持人全炫茂的醉酒直播中「发表不当言论」而引发争议的歌手BoA，於近日吐露了自己的心情。

BoA在昨天（15日）透过Weverse表示：「这几年来，我不仅在工作上，私底下也经历了许多困难的时光。即便如此，我一直相信自己已经尽了全力去努力前行。但我也开始思考，也许我这样努力的模样，在某些人眼里看来可能会感到不舒服。」



她坦言：「以前我相信，只要努力去做被交代的事情，就会有更好的结果。但如今世道变了，我也改变了，这些变化同时袭来，让我不断反覆思考——『这个位置真的是我该站的地方吗？』」

「即便如此，我始终无法放下音乐，是因为一旦失去音乐，我就觉得整个人生都会崩塌。所以不管用什么方式、什么形式，我都想透过音乐与大家有所连结。即使一次又一次地崩溃，在那些觉得自己再也无法站起来的时刻，身边仍有你们，还有音乐。」

「未来我还能站上舞台多久，我自己也不知道。你们会变老，我也会。但我相信，我们心中仍然拥有那份炽热的潜力。我想与大家一起，再次唤醒那股力量。」并补充说：「真心感谢那些一直相信我、担心我、默默为我加油的人。多亏有你们，今天我依然是BoA。」

此前，BoA曾於本月5日与全炫茂进行了一场喝醉的直播，期间因不当言行而卷入争议。在看到有人留言提及全炫茂与搞笑艺人朴娜勑的绯闻时，她脱口说出：「OPPA（全炫茂）太可惜了」，此话一出被指有失礼貌。



对此，BoA於7日发表道歉声明表示：「对於在当事人不在场的情况下提及并说出失礼言论一事，我已向朴娜勑女士表达了歉意，也感谢她宽容地理解我。 对於一直以来给予我这个不足的人支持与爱的粉丝们，我感到非常抱歉让你们失望了。 这次的事件也让我再次反省自己，未来我会更加注意每一句话、每一个行为可能带来的影响，努力展现出更加成熟的一面。」

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