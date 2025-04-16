《狂医魔徒》朴恩斌透过粉丝留言「好可怕」发现全新的自己：即使角色难被认同仍全力挑战

童星出身的朴恩斌，近期透过刚播毕的电视剧《狂医魔徒》展开自己演艺生涯的新篇章。
Disney+电视剧《狂医魔徒》由朴恩斌与薛耿求共同演出，讲述一位对於脑科医学有著偏执狂的医学院学生郑世玉（朴恩斌饰），遇上了与心目中的完美教授崔德熙（薛耿求饰），为了追随老师而展开一连串故事。从第一集到第八集充满话题讨论，并且剧中的世玉与德熙教授根本就是同一种类型的狂人，两人总是互相对骂却又惺惺相惜，相当精采。《狂医魔徒》不仅在韩国，在台湾、日本、香港、新加坡等地的收视率也都名列前茅，成绩表现不俗。
主演朴恩斌也在近期的访谈中表示，她是以轻松的心态来演出这个从没尝试过的题材以及角色，第一次做那么多坏事，甚至有些场面虽然没有骂人，但台词的影响力却超越了骂人的程度。朴恩斌表示自己作为世玉一角，以最大的限度做出所能反映的情感，同时她也看见了有观众留言说「好可怕」，令她相当惊讶，没想到自己的演出竟然令人发指，於是她也发现「原来我还有这样的一面啊！」
朴恩斌虽然知道自己演出的世玉是个「无法让人喜欢的角色」，但她作为引领著故事进行的主角，即使没办法让大家产生共鸣，即使无法让观众们理解，也希望能说服观众产生共鸣，所以一开始她的目标就是，希望大家看完后能够接受世玉这个人。今年朴恩斌迎来了出道30周年，在这特别的年度送上特别的作品给大家，可说是别具意义，也希望大家继续期待著她的下一部作品《The Wonderfools》。
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