MBTI視角：《狂醫魔徒》中朴恩斌飾演的天才醫生可能是最可怕的「INTJ」

Disney+最新韓劇《狂醫魔徒》徹底顛覆了傳統醫療劇的溫情救人形象，由朴恩斌飾演的天才神經外科醫生「鄭世玉」不僅手術技巧超凡，更有著令人毛骨悚然的黑暗面！她對大腦著迷、為了手術可以不擇手段，卻被恩師「崔德熙」（薛景求 飾）逐出醫院及失去醫生執照，隱身為「黑市醫生」後展開一場驚心動魄的復仇對峙。

鄭世玉的心理特質：

鄭世玉不僅手術技巧超凡，更有著令人毛骨悚然的黑暗心理，許多觀眾討論她符合心理病態的一些要素：

1. 對手術的病態執著

她「為了手術可以不擇手段」，對大腦的著迷已經超出了正常熱愛工作的範疇，簡直像是上癮般無法自拔！在多個場景中，我們可以看到她對於手術的極度渴望，甚至願意冒著巨大風險進行非法手術。她眼中閃爍的光芒不僅是對醫學的熱愛，更像是對某種強烈癮頭的追求。

2. 反社會行為傾向

從還在唸書時期，鄭世玉就殺了一名跟蹤她的男子，到當黑市醫生時依然維持相同行為模式，顯示她缺乏悔意且持續犯案。她幾乎是以「一集殺一人」的節奏前進，而且在殺人後幾乎不表現出任何悔意或道德掙扎，這種冷血特質令人不寒而慄。

3. 詭異的情感表達

她對徐英柱（尹燦榮 飾）說：「你是我的！」這種突如其來的佔有慾宣言，表現出一種異常的情感表達方式。正常人會用這樣直接且強烈的方式表達情感嗎？鄭世玉的情感似乎只有兩個極端：要麼冷漠無情，要麼過度強烈。

4. 對恩師又愛又恨

一方面她想揭發崔德熙教授可能的罪行，另一方面又「為了不讓恩師的人生留下污點」而採取行動，這種矛盾的心理狀態可能暗示人格上的某種分裂或衝突。這種愛恨交織的複雜情感不僅展現了角色的深度，也折射出她心理狀態的不穩定性。

5. 「瘋魔的個性」

劇中直接形容她擁有「瘋魔」特質，加上朴恩斌精湛的演技，讓整個角色更顯陰森可怕！那些靜靜觀察、突然爆發的時刻，以及充滿算計的眼神，都將這個角色的「瘋魔」特質展現得淋漓盡致。

MBTI人格分析：不健康狀態下的INTJ「建築師型」

如果用MBTI人格類型來分析鄭世玉，她極可能是不健康狀態下的INTJ「建築師型」。讓我們深入分析INTJ的認知功能如何在鄭世玉身上扭曲地體現：

內向直覺(Ni)的極端表現：

INTJ的主導功能是內向直覺(Ni)，讓他們能夠看到事物背後的深層含義並規劃長遠未來。在健康狀態下，這表現為遠見卓識；而在鄭世玉身上，這變成了對復仇的執念和縝密計劃。她不僅看到當下的困境，更能預見未來可能的發展，並做出相應的準備。

外向思考(Te)的病態運用：

INTJ的輔助功能是外向思考(Te)，追求效率和客觀結果。鄭世玉對手術技巧的極致追求體現了這一點，但她把這種追求效率的思維應用於不道德甚至違法的行為上，表現出Te功能的扭曲。

匱乏的內向感覺(Fi)：

INTJ的第三功能是內向感覺(Fi)，負責個人價值觀和道德判斷。鄭世玉的Fi明顯發展不全或被嚴重扭曲，導致她缺乏常人的道德約束，能夠為達目的不擇手段。

外向感覺(Se)的劣勢與壓力反應：

INTJ的劣勢功能是外向感覺(Se)，在壓力下可能表現為衝動行事或感官放縱。鄭世玉在某些時刻的爆發性行為或許正是這種壓力下的Se表現。

綜合來看，鄭世玉展現了以下INTJ在極度不健康狀態下的某些特質：

＊高度理性與分析思維，對醫學手術的精確性近乎偏執

＊ 獨立性極強，相信自己的判斷勝過權威和規則

＊ 戰略性復仇計劃，每步都經過縝密思考

＊ 某種狀態下展現冷酷、操控和無情特質

＊ 對自己確信的事情固執到瘋狂的地步

不過鄭世玉的行為已經超出了正常MBTI的範圍，以上是以角色來分析，絕非科學判斷，再討論就可能要進入了精神病學！哈！

《狂醫魔徒》絕對是朴恩斌演藝生涯中最大的突破！從《非常律師禹英禑》中自閉症律師的精準詮釋，到現在的疑似反社會人格醫生，完全是180度的轉變。朴恩斌通過細膩的表演，將鄭世玉複雜的內心世界呈現得淋漓盡致，無論是她專注執刀時的神情，還是她面對挑戰時的冷靜應對，都展現出高超的演技功力。連導演金楨顯也曾表示：「朴恩斌透過紮實的演技，成功塑造出與她以往形象截然不同的『鄭世玉』。」

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