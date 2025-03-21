【韓網熱門】金秀賢10日後親自開口！台灣粉絲會無變動！

金秀賢將按原計劃出席在台灣高雄舉辦的櫻花慶典。

韓媒援引台媒「ET TODAY」報導了金秀賢將於3月30日出席在高雄舉辦的櫻花慶典，其中包含40分鐘的公演。 據主辦方1President Enterprises表示：「目前計劃將如期進行，沒有變動。 由於中獎門票為免費贈送，即使粉絲見面會的日程更改或取消，主辦方也不會受理門票折扣、轉讓、兌換、轉售、交換或退款的請求。」韓媒還稱，台灣輿論對金秀賢的態度已經轉變，要求退票的聲浪不斷湧現。 台灣消費者保護機構表示，由於該活動並非個人演唱會，因此退票較為困難。



韓國網友評論：（以下內容僅翻譯韓網，與KSD立場無關）

1. 不是說本週開記者會的嗎！！！！！怎麼不開了?????

2. 要開粉絲會？？

3. 台灣粉絲的反應如何？ 希望一起向他扔雞蛋

4. 不想付違約金，怎麼樣都要去，不愧是瘋子

5. 真偉大啊

6. 真的會有人去參加嗎???

7. 是在無視台灣粉絲嗎？

8. 因為他很擅長表演，肯定會認真演好這一場

9. 怎麼會這麼厚臉皮

10. 橫豎研究所不會也去吧

11. 對金錢的慾望還真大啊，看起來非常討厭付違約金

12. 感覺台灣人會更討厭他

13. 如果還有粉絲去，那肯定是真愛了，他是在期待這個吧，真偉大啊

14. 厚臉皮，台灣的姊姊們加油

15. 肯定要上演一齣眼淚大戲

16. 不許哭

17. 傳奇級別，真的

18. 很好奇這個時候參加粉絲會的粉絲會是什麼心情

19. 好好低頭向遺屬謝罪吧，現在就退圈才是你最好的選擇

20. 他不會以為台灣會很歡迎他吧

21. 感覺台灣民眾也不會放過他

22. 肯定會在現場演戲

23. 他還有粉絲嗎？

24. 死者才是最可憐的

25. 看似平靜，卻突然哽咽，用手掩住眼睛，轉身背對的畫面似乎即將出現

26. 我非常好奇到時候會發生什麼事情，希望你（金秀賢）一定要去參加，加油

27. 沒想到我竟然親眼看到了「人生就是實戰」

28. 不是說要靜養嗎？

29. 去參加的粉絲也很了不起啊

30. 是在試探還有多少海外冤大頭嗎？ 想看看是否還剩下足夠的粉絲，判斷是否能繼續活動吧？

原文：https://theqoo.net/square/3655774521

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