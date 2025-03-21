【韩网热门】金秀贤10日后亲自开口！台湾粉丝会无变动！

金秀贤将按原计划出席在台湾高雄举办的樱花庆典。

韩媒援引台媒「ET TODAY」报导了金秀贤将於3月30日出席在高雄举办的樱花庆典，其中包含40分钟的公演。 据主办方1President Enterprises表示：「目前计划将如期进行，没有变动。 由於中奖门票为免费赠送，即使粉丝见面会的日程更改或取消，主办方也不会受理门票折扣、转让、兑换、转售、交换或退款的请求。」韩媒还称，台湾舆论对金秀贤的态度已经转变，要求退票的声浪不断涌现。 台湾消费者保护机构表示，由於该活动并非个人演唱会，因此退票较为困难。



韩国网友评论：（以下内容仅翻译韩网，与KSD立场无关）

1. 不是说本周开记者会的吗！！！！！怎么不开了?????

2. 要开粉丝会？？

3. 台湾粉丝的反应如何？ 希望一起向他扔鸡蛋

4. 不想付违约金，怎么样都要去，不愧是疯子

5. 真伟大啊

6. 真的会有人去参加吗???

7. 是在无视台湾粉丝吗？

8. 因为他很擅长表演，肯定会认真演好这一场

9. 怎么会这么厚脸皮

10. 横竖研究所不会也去吧

11. 对金钱的欲望还真大啊，看起来非常讨厌付违约金

12. 感觉台湾人会更讨厌他

13. 如果还有粉丝去，那肯定是真爱了，他是在期待这个吧，真伟大啊

14. 厚脸皮，台湾的姊姊们加油

15. 肯定要上演一出眼泪大戏

16. 不许哭

17. 传奇级别，真的

18. 很好奇这个时候参加粉丝会的粉丝会是什么心情

19. 好好低头向遗属谢罪吧，现在就退圈才是你最好的选择

20. 他不会以为台湾会很欢迎他吧

21. 感觉台湾民众也不会放过他

22. 肯定会在现场演戏

23. 他还有粉丝吗？

24. 死者才是最可怜的

25. 看似平静，却突然哽咽，用手掩住眼睛，转身背对的画面似乎即将出现

26. 我非常好奇到时候会发生什么事情，希望你（金秀贤）一定要去参加，加油

27. 没想到我竟然亲眼看到了「人生就是实战」

28. 不是说要静养吗？

29. 去参加的粉丝也很了不起啊

30. 是在试探还有多少海外冤大头吗？ 想看看是否还剩下足够的粉丝，判断是否能继续活动吧？

原文：https://theqoo.net/square/3655774521

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