金秀賢事件持續發酵！海外率先反應，中國全面叫停宣傳活動，英國品牌不再續約

金秀賢深陷爭議之際海外品牌開始與其切割。

Cuckoo China（福庫中國）於18日發表聲明表示：「全面停止與金秀賢先生相關的品牌宣傳活動; 即可撤換所有平台的金秀賢代言人形象素材; 停止正在籌備中的相關營銷企劃; 建立專項工作持續跟蹤事件進展」。 品牌方全面叫停金秀賢在中國的宣傳活動，並刪除了所有涉及他的形象廣告。



金秀賢於今年3月1日剛剛成為福庫在中國、越南和印尼的代言人，備受矚目。 然而由於其私生活爭議不斷，簽約不到20日品牌放停止了中國區域的廣告曝光，後續情況仍在確認中。

此外，金秀賢原計劃於3月30日出席在台灣高雄舉辦的櫻花慶典活動，該活動由711主辦，他作為品牌代言人將在慶典最後一日有40分鐘的公演，這也是活動公開以來一直著重宣傳

環節的。 但金秀賢與已故金賽綸曾交往的事實曝光后，他與遺屬之間的輿論戰鬧得沸沸揚揚，經紀公司除了澄清遺屬的指責之外，對於金秀賢的近況也只稱「有不安癥狀」，目前外界十分關注他是否會如期前往台灣出席活動，同時還爆出若取消，違約金高達3000萬台幣。



同時，20日據韓媒「Newsis」獨家報導表示，英國香氛品牌Jo Malone方面和金秀賢的代言人合約已到期，並不再續約。

對於國外品牌迅速與金秀賢切割，韓國網友們表示：「金秀賢out，應該退圈才對」、「D+才是最重要的，今天我也發了英文郵件」、「事必歸正，作茧自缚」、「懲惡揚善」、「違約金慶典」、「電視裡的形象偽裝得那麼端正」等。



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