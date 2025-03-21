金秀贤事件持续发酵！海外率先反应，中国全面叫停宣传活动，英国品牌不再续约

金秀贤深陷争议之际海外品牌开始与其切割。

Cuckoo China（福库中国）於18日发表声明表示：「全面停止与金秀贤先生相关的品牌宣传活动; 即可撤换所有平台的金秀贤代言人形象素材; 停止正在筹备中的相关营销企划; 建立专项工作持续跟踪事件进展」。 品牌方全面叫停金秀贤在中国的宣传活动，并删除了所有涉及他的形象广告。



金秀贤於今年3月1日刚刚成为福库在中国、越南和印尼的代言人，备受瞩目。 然而由於其私生活争议不断，签约不到20日品牌放停止了中国区域的广告曝光，后续情况仍在确认中。

此外，金秀贤原计划於3月30日出席在台湾高雄举办的樱花庆典活动，该活动由711主办，他作为品牌代言人将在庆典最后一日有40分钟的公演，这也是活动公开以来一直著重宣传

环节的。 但金秀贤与已故金赛纶曾交往的事实曝光后，他与遗属之间的舆论战闹得沸沸扬扬，经纪公司除了澄清遗属的指责之外，对於金秀贤的近况也只称「有不安症状」，目前外界十分关注他是否会如期前往台湾出席活动，同时还爆出若取消，违约金高达3000万台币。



同时，20日据韩媒「Newsis」独家报导表示，英国香氛品牌Jo Malone方面和金秀贤的代言人合约已到期，并不再续约。

对於国外品牌迅速与金秀贤切割，韩国网友们表示：「金秀贤out，应该退圈才对」、「D+才是最重要的，今天我也发了英文邮件」、「事必归正，作茧自缚」、「惩恶扬善」、「违约金庆典」、「电视里的形象伪装得那么端正」等。



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