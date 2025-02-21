《协商的技术》透过白发李帝勋让大家了解M&A收购产业的激烈争斗！

由李胜英作家所执笔的新作《协商的技术》，将於3月8日晚间10点30分首播，讲述被称爲传说中的协商家的大企业M&A专家及其团队活跃的作品。由李帝勋担纲主演，日前也释出了他满头白发的剧照与预告，角色造型令人惊艳。

《协商的技术》除了主要演员李帝勋，更有《机智医生生活》金大明共同演出。本次执笔的作家李胜英也公开了本剧的幕后故事，李作家表示过去曾经营过创业公司，曾得到很多M&A并购专家以及老朋友的帮助，也对M&A产生了兴趣，於是著手准备本次的新作品，而在创作的过程中也与这些M&A并购专家的朋友等人进行了多次的访谈，力求贴近现实。



M&A并购并非一般大众会接触到的情形，笔者除了与这些专家访谈以外，也采访了许多与M&A相关的企业，希望能更贴近企业的实际状况，同时因为谈判有著各自的方式，也会成为该人的人生，因此《协商的技术》将著重在人类的心理，希望观众们从这部作品中找寻到自己所认识的人的样貌，也回顾自己的过往，找回最原始的自己。



李作家相当憧憬能与本剧的导演安畔锡合作，笑说自己本次实现了粉丝的梦想，对於导演的选角他更是称赞不已，在一旁看著这些演员们的演技派演出，作家笑说彷佛自己也成了那集团里的职员。请大家持续期待著《协商的技术》。



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