姓「李」的才能加入吗 XD 李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙主演「办公室浪漫喜剧」《离婚保险》确定3月31日首播！

tvN新剧《离婚保险》讲述的是保险公司革新商品开发组，爲了应对这个时代最热门的灾难「离婚保险」商品而展开的故事，是一部办公室浪漫喜剧。

确定由李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙主演，这是姓「李」的才能加入吗 XD

今日公开首版海报，从人寿保险到汽车保险、旅行保险，世界上有很多保险，但离婚也是意想不到的人生灾难。在人生巨大的转折点中，罗基俊（李栋旭 饰）向世界推出支持第二人生的幸福保障型离婚保险，再加上「离婚也需要应对」的字句，让人好奇他们将要讲述的故事。



李栋旭饰演Plus损害保险革新商品开发组保险会计师「罗基俊」，虽然看起来是具备资历和专业性的完美男人，但却是经历过三次离婚。三次结婚和三次离婚，钱包和灵魂都被掏空了，但他在偏见中依旧公开自己的离婚经历。在离婚率暴涨的时代，他认为离婚是人生中一种意外灾难，因此决定开发离婚保险。



李光洙饰演性格小心谨慎、注重安全的风险调查员「安全万」，他加入离婚保险项目，展开人生中最大的冒险。虽然表面上看起来酷酷的，但其实他的内心十分胆小，经历与离婚保险开发组成员努力奋斗后，迎来人生的转折点。



李主傧饰演保险公司核保人「姜汉德」，长久以来一直认爲忍耐才是正确答案的人，然而在经历离婚之后，决心成爲完全不同的人。加入离婚保险开发组后，她获得向世界迈出一步的勇气，并与罗基俊展开新的关系。



李多熙饰演只以投资观点看待世界的金融数学家「全娜莱」，她无法认同结婚后一定要把全部精力放在一个人的观点，因爲价值观的差异，在蜜月旅行刚回来就离婚了。对自己做出的所有选择和决定没有后悔，在加入婚保险开发组的团队后，生活逐渐发生变化。



另外，《离婚保险》由喜剧电影《爱杀特攻队》的李元锡导演和《御史与祚怡》的李载允编剧合作打造，确定在3月31日首播！

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