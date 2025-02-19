總算體會到了吧？李浚赫來台從韓國出發，掩嘴不敢相信自己人氣！來台讓機場塞滿韓粉也尖叫

「香草牛奶天使」李浚赫總算是靠著《我的完美秘書》感受到了自己人氣非凡了吧？首場海外活動獻給台灣，滿滿人潮的場面便是證明！

李浚赫昨（18）日啟程來台，幾家韓媒等到了他的從仁川機場出發，一路跟拍他的機場路。李浚赫起初下車還沒發現粉絲們，一發現粉絲後便躲進工作人員之中，整場機場路還不停害羞掩嘴！影片中也可看見他來者不拒，親自收禮物與卡片，親切和粉絲們互動。



可能是在仁川機場已體認到，或是已做好心理準備？據邀請單位‎Hami Viddeo直播‎，及各大台灣媒體拍攝李浚赫來台畫面，他在桃園機場下飛機後顯得淡定很多，不過氣質與帥氣外貌仍顯得非凡。他一樣親切收禮，甚至還接過粉絲手機和粉絲合照及自拍！



韓國粉絲也相當關注李浚赫這趟首場海外活動，‎Theqoo有網友細心整理李浚赫各種可愛及帥氣畫面‎，吸引500多則留言，網友不停讚嘆「真的長得太帥了嗚嗚」、「瘋了吧嗚，享受世界級明星的生活吧！牛奶香草天使」、「出國時是不安的天使，入境的時候還以為是王子呢」、「出國時非常害羞，看來在到台灣的班機上做了心理調整顆顆顆顆顆」、「真的很完美」、「越來越回春了」、「這怎麼可能是40代的樣子」……等等。

셀카 찍어주는 이쥬녁 개아름다워 지금 대만에 오영석 강림하셨다고요pic.twitter.com/4sYPtw0lSh — (@your_seodj) February 18, 2025

回顧李浚赫生涯，其實李浚赫早有一定的人氣，2007年出道以來以《大老婆的反擊》、《市政廳》、《城市獵人》等人氣劇集不斷出現在韓國大眾視線，即便不是演第一男主角。2017年才連續以《秘密森林》、《與神同行》反派角色在海內外打開知名度，2023年在《犯罪都市3》也演反派但又一次擄獲觀眾的心。



今年他帶來《我的完美秘書》前，就有大批觀眾相信他能靠著愛情戲再次推展人氣，果不其然《我的完美秘書》集集引發熱烈討論，完美收官後他也正式成為收視率能達到10%以上佳績的第一男主角！回顧他在《只要有空，》宣傳時，還對以《現在撥打的電話》再次斬獲人氣的柳演錫詢問在海外爆紅的心情、很好奇生活是否有所改變，現在在台灣總算體會到了吧？



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