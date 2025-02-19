总算体会到了吧？李浚赫来台从韩国出发，掩嘴不敢相信自己人气！来台让机场塞满韩粉也尖叫

「香草牛奶天使」李浚赫总算是靠著《我的完美秘书》感受到了自己人气非凡了吧？首场海外活动献给台湾，满满人潮的场面便是证明！

李浚赫昨（18）日启程来台，几家韩媒等到了他的从仁川机场出发，一路跟拍他的机场路。李浚赫起初下车还没发现粉丝们，一发现粉丝后便躲进工作人员之中，整场机场路还不停害羞掩嘴！影片中也可看见他来者不拒，亲自收礼物与卡片，亲切和粉丝们互动。



可能是在仁川机场已体认到，或是已做好心理准备？据邀请单位‎Hami Viddeo直播‎，及各大台湾媒体拍摄李浚赫来台画面，他在桃园机场下飞机后显得淡定很多，不过气质与帅气外貌仍显得非凡。他一样亲切收礼，甚至还接过粉丝手机和粉丝合照及自拍！



韩国粉丝也相当关注李浚赫这趟首场海外活动，‎Theqoo有网友细心整理李浚赫各种可爱及帅气画面‎，吸引500多则留言，网友不停赞叹「真的长得太帅了呜呜」、「疯了吧呜，享受世界级明星的生活吧！牛奶香草天使」、「出国时是不安的天使，入境的时候还以为是王子呢」、「出国时非常害羞，看来在到台湾的班机上做了心理调整颗颗颗颗颗」、「真的很完美」、「越来越回春了」、「这怎么可能是40代的样子」……等等。

셀카 찍어주는 이쥬녁 개아름다워 지금 대만에 오영석 강림하셨다고요pic.twitter.com/4sYPtw0lSh — (@your_seodj) February 18, 2025

回顾李浚赫生涯，其实李浚赫早有一定的人气，2007年出道以来以《大老婆的反击》、《市政厅》、《城市猎人》等人气剧集不断出现在韩国大众视线，即便不是演第一男主角。2017年才连续以《秘密森林》、《与神同行》反派角色在海内外打开知名度，2023年在《犯罪都市3》也演反派但又一次掳获观众的心。



今年他带来《我的完美秘书》前，就有大批观众相信他能靠著爱情戏再次推展人气，果不其然《我的完美秘书》集集引发热烈讨论，完美收官后他也正式成为收视率能达到10%以上佳绩的第一男主角！回顾他在《只要有空，》宣传时，还对以《现在拨打的电话》再次斩获人气的柳演锡询问在海外爆红的心情、很好奇生活是否有所改变，现在在台湾总算体会到了吧？



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻