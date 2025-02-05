「特種兵女團」NMIXX再度來襲！4月連續2天林口體育館開唱 5種票價、23日搶票

韓國6人女團NMIXX由JYP娛樂打造，2022年以怪物新人之姿橫掃歌壇，憑藉精準到位的刀群舞和震撼人心的高音實力備受矚目，除了是四代女團中強勁實力著稱的團體之一，更受封「特種兵女團」。她們相隔1年回到台灣開唱，即將在4月19、20日一連兩天在林口體育館舉辦「NMIXX CHANGE UP：MIXX LAB IN TAIPEI」粉絲演唱會，主辦單位「遠雄創藝」於5日正式公布台灣場票價，門票23日中午12點於拓元售票系統正式開賣。

NMIXX第二次粉絲演唱會「NMIXX CHANGE UP：MIXX LAB IN TAIPEI」以實驗室為主題，2024年10月從首爾為起點開跑，將6位女孩唱跳實力展現得淋漓盡致，以神秘感十足的歌曲〈Run For Roses〉帶領觀眾進入她們的音樂世界，舞台上展現驚人的實力與魅力。

此趟巡演預計在4月19、20日來到林口體育館開唱，NMIXX預告：「這次有更多舞台可以展現給大家看，新的演出準備得比上次還多，希望NSWER（粉絲名稱）多多期待。」與以往演出不同，她們在首爾場時驚喜唱跳男團強勁舞曲，從NCT127的〈Kick It〉、SEVENTEEN的〈HOT〉，甚至是TWS 的〈plot twist〉，完美詮釋原曲氛圍，同時展現出NMIXX專屬的魅力，將氣氛炒到最高點。



另外，隨著2025年開啟新的一年，NMIXX近日透過官方頻道捎來新年問候，Lily提及三週年紀念日，「終於來到與一起度過第三次新年，春節來臨也代表要正式與NSWER一起迎接2025年了」，BAE接著說：「今年也能和NSWER一起度過真的很幸福，NSWER也是這樣想的嗎？」Jiwoo感謝歌迷的支持：「去年NMIXX獲得很多NSWER的喜愛，2025年會以更多元的活動方式給予NSWER滿滿的愛，請多多期待。」



Kyujin惦記粉絲要吃飽，「最重要的是，NSWER在新年要多吃美食，見想見的人，好好地休息度過年節。」Sullyoon給予祝福：「2025年是象徵變化與再生的蛇年，NMIXX乘著蛇年的氣韻，會帶給大家嶄新的面貌，請給予我們多多應援。」最後隊長Haewon送上祝賀：「我們也會為NSWER應援在新的一年有更多好的變化！」



主辦單位「遠雄創藝」同步於5日公布5種票價與福利，分別為6680、5880、5280、4880、3880元，門票預計在2月23日中午12點於拓元售票系統正式開賣，台灣站MIXX LAB即將啟動，快準備好進入這場顛覆想像的音樂實驗！



[NMIXX CHANGE UP: MIXX LAB]IN TAIPEI

演出時間：（實際演出時間以現場公告為準）

2025.04.19 (六) 18:00

2025.04.20 (日) 17:00

演出地點：國立體育大學綜合體育館 (林口體育館)

票價：NT $6,680 / 5,880 / 5,280 / 4,880 / 3,880

粉絲福利：福利內部討論中，NSWER敬請期待

售票網址：座位圖和售票連結建置中，即將公告

售票時間：2025.02.23 (日) 12:00 拓元售票系統正式開賣。

開演前5天開放取票。每人每場限購4張。演出時間不等於福利活動報到時間，請務必於演出日前至遠雄創藝官方社群詳讀福利活動入場時間及相關流程，以免損害自身權益。福利活動將以演出前公布的報到時間為準，逾時者視同放棄權利，主辦單位將有權拒絕未於報到時間內完成報到手續者入場，且不予退票。主辦單位保留以上活動內容，異動之權利。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞