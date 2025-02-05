「特种兵女团」NMIXX再度来袭！4月连续2天林口体育馆开唱 5种票价、23日抢票

韩国6人女团NMIXX由JYP娱乐打造，2022年以怪物新人之姿横扫歌坛，凭藉精准到位的刀群舞和震撼人心的高音实力备受瞩目，除了是四代女团中强劲实力著称的团体之一，更受封「特种兵女团」。她们相隔1年回到台湾开唱，即将在4月19、20日一连两天在林口体育馆举办「NMIXX CHANGE UP：MIXX LAB IN TAIPEI」粉丝演唱会，主办单位「远雄创艺」於5日正式公布台湾场票价，门票23日中午12点於拓元售票系统正式开卖。

NMIXX第二次粉丝演唱会「NMIXX CHANGE UP：MIXX LAB IN TAIPEI」以实验室为主题，2024年10月从首尔为起点开跑，将6位女孩唱跳实力展现得淋漓尽致，以神秘感十足的歌曲〈Run For Roses〉带领观众进入她们的音乐世界，舞台上展现惊人的实力与魅力。

此趟巡演预计在4月19、20日来到林口体育馆开唱，NMIXX预告：「这次有更多舞台可以展现给大家看，新的演出准备得比上次还多，希望NSWER（粉丝名称）多多期待。」与以往演出不同，她们在首尔场时惊喜唱跳男团强劲舞曲，从NCT127的〈Kick It〉、SEVENTEEN的〈HOT〉，甚至是TWS 的〈plot twist〉，完美诠释原曲氛围，同时展现出NMIXX专属的魅力，将气氛炒到最高点。



另外，随著2025年开启新的一年，NMIXX近日透过官方频道捎来新年问候，Lily提及三周年纪念日，「终於来到与一起度过第三次新年，春节来临也代表要正式与NSWER一起迎接2025年了」，BAE接著说：「今年也能和NSWER一起度过真的很幸福，NSWER也是这样想的吗？」Jiwoo感谢歌迷的支持：「去年NMIXX获得很多NSWER的喜爱，2025年会以更多元的活动方式给予NSWER满满的爱，请多多期待。」



Kyujin惦记粉丝要吃饱，「最重要的是，NSWER在新年要多吃美食，见想见的人，好好地休息度过年节。」Sullyoon给予祝福：「2025年是象徵变化与再生的蛇年，NMIXX乘著蛇年的气韵，会带给大家崭新的面貌，请给予我们多多应援。」最后队长Haewon送上祝贺：「我们也会为NSWER应援在新的一年有更多好的变化！」



主办单位「远雄创艺」同步於5日公布5种票价与福利，分别为6680、5880、5280、4880、3880元，门票预计在2月23日中午12点於拓元售票系统正式开卖，台湾站MIXX LAB即将启动，快准备好进入这场颠覆想像的音乐实验！



[NMIXX CHANGE UP: MIXX LAB]IN TAIPEI

演出时间：（实际演出时间以现场公告为准）

2025.04.19 (六) 18:00

2025.04.20 (日) 17:00

演出地点：国立体育大学综合体育馆 (林口体育馆)

票价：NT $6,680 / 5,880 / 5,280 / 4,880 / 3,880

粉丝福利：福利内部讨论中，NSWER敬请期待

售票网址：座位图和售票连结建置中，即将公告

售票时间：2025.02.23 (日) 12:00 拓元售票系统正式开卖。

开演前5天开放取票。每人每场限购4张。演出时间不等於福利活动报到时间，请务必於演出日前至远雄创艺官方社群详读福利活动入场时间及相关流程，以免损害自身权益。福利活动将以演出前公布的报到时间为准，逾时者视同放弃权利，主办单位将有权拒绝未於报到时间内完成报到手续者入场，且不予退票。主办单位保留以上活动内容，异动之权利。

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