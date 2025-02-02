ROSÉ & 火星人布魯諾合作曲《APT.》YT觀看量突破10億，超快速打破PSY《江南Style》紀錄

Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）的合作單曲《APT.》去年發佈以來持續火爆全球，根據 The Black Label 消息，截至1月31日，《APT.》MV在YouTube上的觀看次數正式突破10億。

這支MV於去年10月8日公開，僅用了105天就達成這一成就，並成功超越了PSY。 2012年公開的《江南Style》MV用了158天才突破10億觀看，時隔13年，Rosé則將這一紀錄提前了整整53天，成為新紀錄保持者。

歌曲《APT.》於去年12月6日正式發行，作為Rosé首張正規專輯《rosie》的先行單曲，這首與Bruno Mars合作的對唱曲目，在發布後立即掀起熱烈反響。



Rosé與Bruno Mars一同出演了MV，並創下驚人的觀看增長速度——公開僅5天便突破1億觀看次數，22天達到3億，47天更是突破5億大關。

這首歌曲在國際音樂排行榜上一直表現不俗。 在美國 Billboard HOT 100（百強單曲榜）以逆襲趨勢持續攀升，並於當地時間上月28日奪下第2名。 在英國 Official Singles Chart TOP 100（官方單曲榜百強）也連續5週穩居亞軍位置。

此外，Rosé預計在2025年繼續展開多樣的音樂活動，讓粉絲們引頸期盼。



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