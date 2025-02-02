ROSÉ & 火星人布鲁诺合作曲《APT.》YT观看量突破10亿，超快速打破PSY《江南Style》纪录

Rosé与火星人布鲁诺（Bruno Mars）的合作单曲《APT.》去年发布以来持续火爆全球，根据 The Black Label 消息，截至1月31日，《APT.》MV在YouTube上的观看次数正式突破10亿。

这支MV於去年10月8日公开，仅用了105天就达成这一成就，并成功超越了PSY。 2012年公开的《江南Style》MV用了158天才突破10亿观看，时隔13年，Rosé则将这一纪录提前了整整53天，成为新纪录保持者。

歌曲《APT.》於去年12月6日正式发行，作为Rosé首张正规专辑《rosie》的先行单曲，这首与Bruno Mars合作的对唱曲目，在发布后立即掀起热烈反响。



Rosé与Bruno Mars一同出演了MV，并创下惊人的观看增长速度——公开仅5天便突破1亿观看次数，22天达到3亿，47天更是突破5亿大关。

这首歌曲在国际音乐排行榜上一直表现不俗。 在美国 Billboard HOT 100（百强单曲榜）以逆袭趋势持续攀升，并於当地时间上月28日夺下第2名。 在英国 Official Singles Chart TOP 100（官方单曲榜百强）也连续5周稳居亚军位置。

此外，Rosé预计在2025年继续展开多样的音乐活动，让粉丝们引颈期盼。



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