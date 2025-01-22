乐童音乐家李灿赫＆fromis_9李赛纶绯闻传2年！被韩媒爆已分手，YG：私生活无法确认！

21日，有韩媒报导称，乐童音乐家（AKMU）李灿赫和 fromis_9 李赛纶恋爱约2年后於去年分手。

2022年10月，一位网友主张李灿赫和李赛纶一起访问熟人经营的工坊，引发恋爱传闻。除此之外，两人还戴著相似设计的戒指，在 IG 上传在同一场所拍摄的照片而成爲话题。



当时李灿赫的经纪公司YG娱乐表示：「因爲是私生活，所以很难确认。」李赛纶当时的经纪公司Pledis娱乐没有发表正式立场。在传出分手传闻的现在，21日YG娱乐仍然保持著「因爲是私生活，所以很难确认」相同的立场，因此粉丝和大众更加关注。



李灿赫通过SBS《K-POP STAR2》作爲乐童音乐家被大众所熟知，2014年正式出道。2019年从海军陆战队退伍后，继续进行乐童音乐家活动，还发行SOLO专辑、举办个人展览，展开多样的活动。



李赛纶通过选秀节目《偶像学校》以女团 fromis_9 出道，作爲组合的中心和队长活跃。但是去年12月31日， fromis_9 与Pledis娱乐公司的专属合约到期，以粉丝颂〈from〉结束了组合活动，目前 fromis_9 还没有完全体活动的计划。



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