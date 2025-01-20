《我們的浪漫電影》四主演《Elle》寫真公開：崔宇植&朴寶英貼臉超甜，李濬榮&全少妮配角也耀眼

Netflix新劇《我們的浪漫電影》即將在下月與觀眾見面，四位主演崔宇植、朴寶英、李濬榮、全少妮為《ELLE Korea》拍攝寫真並接受采訪，化學反應令人期待！

《我們的浪漫電影》講述兩個年輕人既想獲得愛情又想實現夢想，找到彼此、互相學習並成為彼此的靈感，並在相愛相守的過程中療癒過去的創傷。



崔宇植飾演影評人「高謙」，他十分認同這部劇的核心理念：「如果青春是指該休息時休息、該工作時努力、不顧一切向前奔跑的狀態，那麼我覺得我現在依然是青春。」

朴寶英飾演電影從業者「金武飛」，提到：「武飛因為努力保護自己，身上長出了很多刺。這個角色展現了我們內心有力量能夠擺脫困擾我們的事物，對同樣處於迷茫中的年輕人送上鼓勵。」當談到對不安的年輕人們想說的話時，朴寶英回答道：「我們今天已經很好地活下來了，明天也繼續好好活下去吧。 今天不是我們的終點，還有明天。 我希望大家都能迎接那個明天。」



李濬榮飾演作曲家「洪時俊」，談到角色時表示：「時俊有一句台詞是『我知道自己沒有天賦，但即便如此還是在繼續，覺得自己好愚蠢』。 在演繹這個台詞時，仿彿重現了我過去試圖用努力來彌補天賦不足的經歷，對我而言是很大的療癒。」他還提到拍攝過程中最大的發現是：「專注於作品想傳達的訊息，從中感受到某種共鳴，這正是電影最有魅力的地方。」



全少妮飾演電影編劇「孫珠雅」，談到自己的角色時說：「我個人認為珠雅應該是一個更擅長刻畫浪漫元素的作家。 人在經歷愛情的過程中會出現最大的成長和改變，我認為這樣的故事對她很有吸引力，讓她首次萌生寫作慾望的感情應該也是這樣的愛情。 我很好奇珠雅的內心歷程能在多大程度上引起觀眾共鳴。」



Netflix原創劇集《我們的浪漫電影》由《德魯納酒店》《Start-Up》導演吳忠桓與《那年，我們的夏天》編劇李那恩合作打造，將於2月14日情人節星期五正式上線，敬請期待！



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