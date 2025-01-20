《我们的浪漫电影》四主演《Elle》写真公开：崔宇植&朴宝英贴脸超甜，李浚荣&全少妮配角也耀眼

Netflix新剧《我们的浪漫电影》即将在下月与观众见面，四位主演崔宇植、朴宝英、李浚荣、全少妮为《ELLE Korea》拍摄写真并接受采访，化学反应令人期待！

《我们的浪漫电影》讲述两个年轻人既想获得爱情又想实现梦想，找到彼此、互相学习并成为彼此的灵感，并在相爱相守的过程中疗愈过去的创伤。



崔宇植饰演影评人「高谦」，他十分认同这部剧的核心理念：「如果青春是指该休息时休息、该工作时努力、不顾一切向前奔跑的状态，那么我觉得我现在依然是青春。」

朴宝英饰演电影从业者「金武飞」，提到：「武飞因为努力保护自己，身上长出了很多刺。这个角色展现了我们内心有力量能够摆脱困扰我们的事物，对同样处於迷茫中的年轻人送上鼓励。」当谈到对不安的年轻人们想说的话时，朴宝英回答道：「我们今天已经很好地活下来了，明天也继续好好活下去吧。 今天不是我们的终点，还有明天。 我希望大家都能迎接那个明天。」



李浚荣饰演作曲家「洪时俊」，谈到角色时表示：「时俊有一句台词是『我知道自己没有天赋，但即便如此还是在继续，觉得自己好愚蠢』。 在演绎这个台词时，仿佛重现了我过去试图用努力来弥补天赋不足的经历，对我而言是很大的疗愈。」他还提到拍摄过程中最大的发现是：「专注於作品想传达的讯息，从中感受到某种共鸣，这正是电影最有魅力的地方。」



全少妮饰演电影编剧「孙珠雅」，谈到自己的角色时说：「我个人认为珠雅应该是一个更擅长刻画浪漫元素的作家。 人在经历爱情的过程中会出现最大的成长和改变，我认为这样的故事对她很有吸引力，让她首次萌生写作欲望的感情应该也是这样的爱情。 我很好奇珠雅的内心历程能在多大程度上引起观众共鸣。」



Netflix原创剧集《我们的浪漫电影》由《德鲁纳酒店》《Start-Up》导演吴忠桓与《那年，我们的夏天》编剧李那恩合作打造，将於2月14日情人节星期五正式上线，敬请期待！



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