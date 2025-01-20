《我的完美秘書》李浚赫出席友人婚禮獻祝詞，日常生活也超帥！網心動「換老公典禮開始」
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《我的完美秘書》李浚赫出席友人婚禮獻祝詞，日常生活也超帥！網心動「換老公典禮開始」

明星   2025年1月20日   星期一16:05   Sani  

（封面圖源：X@_gooreuum、bggpz截圖）

演員李浚赫和韓志旼的新劇《我的完美秘書》正在熱播、收視率節節攀升，戲裡戲外的他都帥氣又紳士，俘虜大批粉絲。 昨日李浚赫參加朋友婚禮，日常生活裡也帥到不真實啊！

李浚赫身穿黑西裝、白襯衫和歐巴必備長大衣，只是站在那裡不動都十分吸引視線。

為向朋友表達祝賀，李浚赫親自朗讀祝詞：「我的朋友即便因為彼此忙碌而不能經常見面，也不會把話講得很長，我認為這是一大優點。 所以能夠互相信任，我確信他是不論何時都會努力生活的朋友。 所以比起我在這裡長篇大論，更希望新娘對這樣的一位朋友給與信任。我相信他們會好好地、幸福地生活。 謝謝大家。」

細心網友發現李浚赫雖然表情和聲音十分穩定，但拿著紙張的手卻一直發抖，打趣說他是「牛奶手抖天使 」（밀키 바들바들 엔젤）。 這個詞一開始是粉絲給他的愛稱「牛奶香草天使」（밀키 바닐라 엔젤 ），因為他上綜藝和出席活動經常緊張發抖，就把「香草」換成「發抖」，縮寫都是「밀바엔」 XD

網友：「以為是韓劇片場」「羨慕婚禮賓客」「換老公典禮開始」「太帥了，周圍的人都變成魷魚」「這就是美中年吧，年級越長越迷人」「歐巴真人比鏡頭裡更帥，見過一次就忘不掉」「那張紙是秋天最後一片落葉嗎kkkk」「演戲時那麼帥氣，念祝詞時超級手抖，這反差萌kkk」
（圖源：SBS《我的完美秘書》劇照）

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