《我的完美秘书》李浚赫出席友人婚礼献祝词，日常生活也超帅！网心动「换老公典礼开始」

演员李浚赫和韩志旼的新剧《我的完美秘书》正在热播、收视率节节攀升，戏里戏外的他都帅气又绅士，俘虏大批粉丝。 昨日李浚赫参加朋友婚礼，日常生活里也帅到不真实啊！

李浚赫身穿黑西装、白衬衫和欧巴必备长大衣，只是站在那里不动都十分吸引视线。



250119 일반인분 인별에 올라온 #이준혁



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为向朋友表达祝贺，李浚赫亲自朗读祝词：「我的朋友即便因为彼此忙碌而不能经常见面，也不会把话讲得很长，我认为这是一大优点。 所以能够互相信任，我确信他是不论何时都会努力生活的朋友。 所以比起我在这里长篇大论，更希望新娘对这样的一位朋友给与信任。我相信他们会好好地、幸福地生活。 谢谢大家。」

와 최근 본 이준혁 수트 중에 제일 좋은데? ㅁㅊ pic.twitter.com/DIcivoBAbo — 기피 (@bggpz) January 19, 2025

细心网友发现李浚赫虽然表情和声音十分稳定，但拿著纸张的手却一直发抖，打趣说他是「牛奶手抖天使 」（밀키 바들바들 엔젤）。 这个词一开始是粉丝给他的爱称「牛奶香草天使」（밀키 바닐라 엔젤 ），因为他上综艺和出席活动经常紧张发抖，就把「香草」换成「发抖」，缩写都是「밀바엔」 XD

网友：「以为是韩剧片场」「羡慕婚礼宾客」「换老公典礼开始」「太帅了，周围的人都变成鱿鱼」「这就是美中年吧，年级越长越迷人」「欧巴真人比镜头里更帅，见过一次就忘不掉」「那张纸是秋天最后一片落叶吗kkkk」「演戏时那么帅气，念祝词时超级手抖，这反差萌kkk」



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