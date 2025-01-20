《我的完美秘书》李浚赫出席友人婚礼献祝词，日常生活也超帅！网心动「换老公典礼开始」
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《我的完美秘书》李浚赫出席友人婚礼献祝词，日常生活也超帅！网心动「换老公典礼开始」

明星   2025年1月20日   星期一16:05   Sani  

（封面图源：X@_gooreuum、bggpz截图）

演员李浚赫和韩志旼的新剧《我的完美秘书》正在热播、收视率节节攀升，戏里戏外的他都帅气又绅士，俘虏大批粉丝。 昨日李浚赫参加朋友婚礼，日常生活里也帅到不真实啊！

李浚赫身穿黑西装、白衬衫和欧巴必备长大衣，只是站在那里不动都十分吸引视线。

为向朋友表达祝贺，李浚赫亲自朗读祝词：「我的朋友即便因为彼此忙碌而不能经常见面，也不会把话讲得很长，我认为这是一大优点。 所以能够互相信任，我确信他是不论何时都会努力生活的朋友。 所以比起我在这里长篇大论，更希望新娘对这样的一位朋友给与信任。我相信他们会好好地、幸福地生活。 谢谢大家。」

细心网友发现李浚赫虽然表情和声音十分稳定，但拿著纸张的手却一直发抖，打趣说他是「牛奶手抖天使 」（밀키 바들바들 엔젤）。 这个词一开始是粉丝给他的爱称「牛奶香草天使」（밀키 바닐라 엔젤 ），因为他上综艺和出席活动经常紧张发抖，就把「香草」换成「发抖」，缩写都是「밀바엔」 XD

网友：「以为是韩剧片场」「羡慕婚礼宾客」「换老公典礼开始」「太帅了，周围的人都变成鱿鱼」「这就是美中年吧，年级越长越迷人」「欧巴真人比镜头里更帅，见过一次就忘不掉」「那张纸是秋天最后一片落叶吗kkkk」「演戏时那么帅气，念祝词时超级手抖，这反差萌kkk」
（图源：SBS《我的完美秘书》剧照）

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