沒參加過《魷魚遊戲2》宣傳活動的T.O.P確定接受採訪！能否正面突破隱退、演技等爭議？備受關注！

Netflix 今日（10）上午通過正式立場表示：「T.O.P（崔勝鉉）將在15日在首爾某處接受記者採訪。」 接受採訪是繼2014年電影《老千-神之手》之後時隔11年再次出現在正式場合。

這是 T.O.P 自2017年因毒品爭議受到處罰後，時隔8年再次出現在正式場合，而他上一次接受採訪則是11年前的2014年電影《千王新世紀》（老千2：神之手），因此備受關注。



T.O.P 在《魷魚遊戲2》飾演因 YouTuber 李名器（任時完 飾）推薦投資加密貨幣失敗而破產的落魄饒舌歌手「薩諾斯」一角，他因債務問題參加了遊戲。雖然是一個因不知會有什麼突發行動而讓所有人驚慌失措的人物，但是因遺憾的演技而陷入爭議。



（＊延伸閱讀：《魷魚遊戲2》全球登頂卻口碑分化！韓媒狂批T.O.P演技爛：幸虧海外觀眾聽不懂韓語，本國人根本無法忍受）

2016年 T.O.P 因涉嫌數次在家中吸食大麻，被判處有期徒刑10個月，緩刑兩年。審判當時他作爲義務警察服役，但因相關事件被撤職，被判刑後在龍山區廳作爲社會服務要員重新服役。退伍後，T.O.P 只專注於美術、葡萄酒相關活動，本人也表示無意在國內回歸，因此粉絲們認爲 T.O.P 事實上已經退出演藝圈。

但是突然傳來 T.O.P 將通過《魷魚遊戲2》回歸的消息，因為他與李政宰關係很好，因此又引發人脈選角爭議。也許是意識到爭議，所以 T.O.P 沒有參加製作發佈會、也沒有參加《魷魚遊戲2》的宣傳活動，Netflix 方面當初表明「目前還沒有 T.O.P 採訪計劃」的立場，但時隔兩週決定進行採訪，T.O.P 究竟會在採訪中講述怎樣的故事呢？



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