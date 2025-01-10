没参加过《鱿鱼游戏2》宣传活动的T.O.P确定接受采访！能否正面突破隐退、演技等争议？备受关注！

Netflix 今日（10）上午通过正式立场表示：「T.O.P（崔胜铉）将在15日在首尔某处接受记者采访。」 接受采访是继2014年电影《老千-神之手》之后时隔11年再次出现在正式场合。

这是 T.O.P 自2017年因毒品争议受到处罚后，时隔8年再次出现在正式场合，而他上一次接受采访则是11年前的2014年电影《千王新世纪》（老千2：神之手），因此备受关注。



T.O.P 在《鱿鱼游戏2》饰演因 YouTuber 李名器（任时完 饰）推荐投资加密货币失败而破产的落魄饶舌歌手「萨诺斯」一角，他因债务问题参加了游戏。虽然是一个因不知会有什么突发行动而让所有人惊慌失措的人物，但是因遗憾的演技而陷入争议。



（＊延伸阅读：《鱿鱼游戏2》全球登顶却口碑分化！韩媒狂批T.O.P演技烂：幸亏海外观众听不懂韩语，本国人根本无法忍受）

2016年 T.O.P 因涉嫌数次在家中吸食大麻，被判处有期徒刑10个月，缓刑两年。审判当时他作爲义务警察服役，但因相关事件被撤职，被判刑后在龙山区厅作爲社会服务要员重新服役。退伍后，T.O.P 只专注於美术、葡萄酒相关活动，本人也表示无意在国内回归，因此粉丝们认爲 T.O.P 事实上已经退出演艺圈。

但是突然传来 T.O.P 将通过《鱿鱼游戏2》回归的消息，因为他与李政宰关系很好，因此又引发人脉选角争议。也许是意识到争议，所以 T.O.P 没有参加制作发布会、也没有参加《鱿鱼游戏2》的宣传活动，Netflix 方面当初表明「目前还没有 T.O.P 采访计划」的立场，但时隔两周决定进行采访，T.O.P 究竟会在采访中讲述怎样的故事呢？



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