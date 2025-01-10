他居然36歲了？《魷魚遊戲2》海外粉超震驚！任時完很淡定：出國旅行總是被說「童顏」，已經習慣了

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》系列作為全球現象級電視劇，只要出演，哪怕只有一閃而過的鏡頭都能被觀眾們記住，更別說戲份較多的主演們，每一個人都迎來了事業的高峰，人氣全面爆發。

《魷魚遊戲2》中出現了很多新面孔，偶像團出身的演員任時完就是其中之一，扮演的是「333號李名器」，前YouTuber，現年30歲，網名「珍奇名器」。 曾經靠「MG幣」頻道名利雙收，直到做加密貨幣投資節目時中了騙局，造成自己、女友、以及訂閱者們集體遭受鉅額損失。 四處躲藏詐騙指控以及憤怒投資者，走投無路之下參加遊戲尋找新機遇。



最近任時完接受了採訪，回應了網民對《魷魚遊戲2》的反應。 被問及最令自己印象深刻的反應時，他表示：「其實並沒有特別期待什麼反應，我的戲份本身並不算很多，而第二季更是幾乎沒有多少戲份。 觀眾們更多關注的應該是第二季本身，以及遊戲或歌曲會如何呈現，而不是我個人，所以我並沒有太關注（觀眾對我）的反應。」但他也補充道：「不過，回想起來大家認為『真是個讓人討厭、假裝很有邏輯的人』之類的評價，對我來說這可能是對我的演技有所肯定，讓我很高興。」



尤其是海外觀眾們對任時完的真實年齡感震驚不已，完全想不到任時完1988年出生，今年已經36歲了，劇裡的他看上去像20多歲的青年。 對此任時完表示：「我也看到了這樣的留言，其實並不感到驚訝。 我很喜歡去國外旅行，每次出國時大家都會覺得我比實際年齡年輕，這也是我旅行時的常態。」透露自己早對被誇童顏已經免疫了。



接著任時完又笑著說：「每次我說『我是88年生的』時，大家都會感到很驚訝，所以我覺得這些反應擴張到了網上而已。」

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