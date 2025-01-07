2025上半年最期待的韓劇！金秀賢＆曹寶兒《山寨人生》預告、劇照曝光：吻戲讓人超心動！

哇～好期待這部！真的知道大家想要看什麼耶！短短的預告直接來個吻戲啊！

今日（7）Disney+ 公開2025年韓國原創新作陣容，當中由金秀賢＆曹寶兒主演的《山寨人生》劇照和預告一公開，引發熱烈討論。



《山寨人生》以1997年IMF危機時期到2000年代初期為背景，講述發生在「山寨貨市場」裡的故事，一個平凡的男人金成俊在20世紀末投身於山寨貨事業並成為21世紀的全球「山寨王」。



劇中，金秀賢飾演「金成俊」一角，因IMF事件失業後踏入山寨市場，成為山寨市場「泉水市場」的副會長；而曹寶兒飾演金成俊的前女友「宋慧貞」，是打擊假冒偽劣產品的特別司法警察。公開的預告中，曹寶兒說：「你說...我知道的那個金成俊，真的是東大門組織的第二會長？」沒想到短短幾秒，還給大家看了兩人在下雪中的吻戲 >//<



預告與劇照一曝光，立即掀起熱烈討論，韓網友：「我很喜歡這個組合」、「哇！吻戲太帥了」、「吻戲預告是什麼啊，感覺很有意思」、「還是給愛情片嗎？更期待了」、「我只看到吻戲」、「明明是類型片，爲什麼這麼心動啊」、「兩人好有化學反應」、「好心動！超級期待中」等等。

另外，《山寨人生》由《任意依戀》、《秘密森林2》朴鉉錫導演執導，《追稅38》、《盜賊之歌》韓正勛編劇執筆劇本，預計在今年上半年公開。

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