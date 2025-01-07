2025上半年最期待的韩剧！金秀贤＆曹宝儿《山寨人生》预告、剧照曝光：吻戏让人超心动！

哇～好期待这部！真的知道大家想要看什么耶！短短的预告直接来个吻戏啊！

今日（7）Disney+ 公开2025年韩国原创新作阵容，当中由金秀贤＆曹宝儿主演的《山寨人生》剧照和预告一公开，引发热烈讨论。



《山寨人生》以1997年IMF危机时期到2000年代初期为背景，讲述发生在「山寨货市场」里的故事，一个平凡的男人金成俊在20世纪末投身於山寨货事业并成为21世纪的全球「山寨王」。



剧中，金秀贤饰演「金成俊」一角，因IMF事件失业后踏入山寨市场，成为山寨市场「泉水市场」的副会长；而曹宝儿饰演金成俊的前女友「宋慧贞」，是打击假冒伪劣产品的特别司法警察。公开的预告中，曹宝儿说：「你说...我知道的那个金成俊，真的是东大门组织的第二会长？」没想到短短几秒，还给大家看了两人在下雪中的吻戏 >//<



预告与剧照一曝光，立即掀起热烈讨论，韩网友：「我很喜欢这个组合」、「哇！吻戏太帅了」、「吻戏预告是什么啊，感觉很有意思」、「还是给爱情片吗？更期待了」、「我只看到吻戏」、「明明是类型片，爲什么这么心动啊」、「两人好有化学反应」、「好心动！超级期待中」等等。

另外，《山寨人生》由《任意依恋》、《秘密森林2》朴铉锡导演执导，《追税38》、《盗贼之歌》韩正勋编剧执笔剧本，预计在今年上半年公开。

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