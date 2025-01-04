孔劉演藝生涯反派首秀《魷魚遊戲2》「畫片男」，怪異恐怖演技獲李政宰大讚、本人也鐘情

Netflix昨日公開《魷魚遊戲2》幕後故事，談到孔劉飾演的生涯第一個反派角色「畫片男」，導演黃東赫和主演李政宰都讚不絕口，孔劉本人也表現出格外的感情。

《魷魚遊戲2》的第一集以成奇勳（李政宰 飾）尋找畫片男為主線，導演黃東赫表示：「從現實角度來看，奇勳最先想要找到的人自然是畫片男，畫片男是《魷魚遊戲2》的王牌角色。」

孔劉談到畫片男時說：「這是一個神秘的角色，如果展現太多細節，反而會讓角色失去原本的魅力。 這點我和導演都很有共識。」孔劉對這個角色做了深入思考：「簡單來說，他是個接近心理變態的人物。 這個人究竟經歷了什麼樣的人生，才能擁有這樣的眼神和舉止？」



此外，孔劉透露他其實一直很想挑戰反派角色，但之前總是刻意保留。 導演很精準地捕捉到這點，讓他終於獲得表現機會。 孔劉坦言，因為是他生涯第一個反派角色，對紙牌男有著特別的感情，甚至超過了其他角色。

李政宰也對孔劉的演技大加讚賞：「孔劉非常出色地塑造了這個角色，他演繹得異常詭譎，甚至還包含恐懼感和幽默的互動。 孔劉出場的每一場戲，都充滿了他特有的能量。」



[오징어 게임: 시즌2 제작 이야기 - 딱지남]



공유 배우 아끼는 게 눈에 보여서 좋으네요 ^________^ pic.twitter.com/14ZmBCAcxk — 태 (@nukx1215) January 3, 2025

《魷魚遊戲2》講述成奇勳（李政宰 飾）懷抱復仇之心重返遊戲，與迎接他的「負責人」（李炳 飾憲）展開激烈對決，並重新展開真正的遊戲。 該劇目前正於Netflix熱播中，第三季計劃於今年公開。

▽最後再來欣賞一下孔劉的癲狂演技吧！



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