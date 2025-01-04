孔刘演艺生涯反派首秀《鱿鱼游戏2》「画片男」，怪异恐怖演技获李政宰大赞、本人也钟情

Netflix昨日公开《鱿鱼游戏2》幕后故事，谈到孔刘饰演的生涯第一个反派角色「画片男」，导演黄东赫和主演李政宰都赞不绝口，孔刘本人也表现出格外的感情。

《鱿鱼游戏2》的第一集以成奇勋（李政宰 饰）寻找画片男为主线，导演黄东赫表示：「从现实角度来看，奇勋最先想要找到的人自然是画片男，画片男是《鱿鱼游戏2》的王牌角色。」

孔刘谈到画片男时说：「这是一个神秘的角色，如果展现太多细节，反而会让角色失去原本的魅力。 这点我和导演都很有共识。」孔刘对这个角色做了深入思考：「简单来说，他是个接近心理变态的人物。 这个人究竟经历了什么样的人生，才能拥有这样的眼神和举止？」



此外，孔刘透露他其实一直很想挑战反派角色，但之前总是刻意保留。 导演很精准地捕捉到这点，让他终於获得表现机会。 孔刘坦言，因为是他生涯第一个反派角色，对纸牌男有著特别的感情，甚至超过了其他角色。

李政宰也对孔刘的演技大加赞赏：「孔刘非常出色地塑造了这个角色，他演绎得异常诡谲，甚至还包含恐惧感和幽默的互动。 孔刘出场的每一场戏，都充满了他特有的能量。」



[오징어 게임: 시즌2 제작 이야기 - 딱지남]



공유 배우 아끼는 게 눈에 보여서 좋으네요 ^________^ pic.twitter.com/14ZmBCAcxk — 태 (@nukx1215) January 3, 2025

《鱿鱼游戏2》讲述成奇勋（李政宰 饰）怀抱复仇之心重返游戏，与迎接他的「负责人」（李炳 饰宪）展开激烈对决，并重新展开真正的游戏。 该剧目前正於Netflix热播中，第三季计划於今年公开。

▽最后再来欣赏一下孔刘的癫狂演技吧！



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