《玉氏夫人傳》秋泳愚性取向看得觀眾好堂皇：朝鮮時代沒必要吧？

JTBC週末劇《玉氏夫人傳》主人公的性取向看得觀眾直皺眉頭。

（*以下劇情涉及劇透！！！！）

《玉氏夫人傳》第4集描繪了成允謙（秋泳愚 飾）因被當作逆黨而面臨危機的情節。 在這集中成允謙對玉泰英（林知衍/林智妍 飾）坦白道：「如果您擔心我會洩露秘密，那我也告訴您一個絕對不能被揭發的我的秘密吧？ 其實我也並不想成婚。 我不能擁抱女子。 如果這個秘密被揭發，我也無法逃脫一死。 所以，請原諒我不夠坦率。」成允謙向對方出櫃。

成允謙以「愛心團」的名義保護著與自己有相同境遇的孩子們。 然而「愛心團」被污衊為進行軍事訓練的逆黨，成允謙向父親成奎鎮（成東鎰 飾）主動展示了自己肩上的烙印。玉泰英試圖為其辯護：「夫君只是為了幫助少數孩子們。」但成奎鎮質問道：「為了少數孩子，你為什麼要做出這樣的事？」成允謙哀求道：「因為我也和那些孩子一樣。 我只是想活下去，想讓他們也活下去。 這隻是我找到的生存之道。」然而，成奎鎮卻怒斥道：「既然找到了生存之道，就應該隱藏到死。 你從現在起只能作為我的兒子，作為她的丈夫生活下去。 無論如何都要抹去那個烙印，不管是割肉還是剁手。」



成允謙堅定回應：「這我做不到。 因為在成為兒子和丈夫之前，我首先是愛心團的團主。」成奎鎮憤怒地表示：「立刻從這裡滾出去！今後若再讓我看見你，就會親手以逆黨罪名殺了你。 所以，永遠不要再回來，我的兒子。」最終，成允謙因被控縱容叛亂罪被剝奪官職，並與父親斷絕關係。



這一劇情發展讓不少觀眾感到錯愕。 《玉氏夫人傳》原本介紹為一部講述身份、名字、丈夫一切皆為虛假的外地人玉泰英（林知衍 飾）與為了保護她不惜拚命的藝人千承輝（秋泳愚 飾）之間的生存詐騙劇。 然而劇中突然加入了同性戀元素，令觀眾大呼意外。 有觀眾評論道：「是不是太隨意使用性少數者題材了？」、「太突兀了吧？」、「主角是偽裝成兩班身份的奴婢，但男主從奴婢時期就愛上了主角，主角又和另一個長得一模一樣的男人成婚，結果發現男主是性少數者，還秘密領導了一支性少數者軍團，這個秘密曝光，男主逃跑，另一個愛著她的男人代替男主冒充丈夫。 這都第4集了？」、「那為什麼還要求婚？ 不是因為愛她嗎？」



還有觀眾對前後矛盾的劇情表達疑惑：「理解性少數者的設定沒問題...... 但第3集結尾成允謙對泰英說『在我認識的所有女子中，你是最好的』、『如果你與其他男人成婚，我無法再與你交談會感到遺憾』——這分明是告白吧...... 怎麼會這樣？」、「難道只是因為聖旨無法違抗，所以挑了一個看起來聰明的女子？」、「這劇情太離譜了」、「在以朝鮮時代為背景，已經有大量人因身份差別而遭受歧視的劇中，竟然還加入了性少數者歧視設定？」等。

此外，在不少觀眾對突如其來的劇情發展感到困惑的同時，也有人對後續劇情如何展開表示好奇。

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