《玉氏夫人传》秋泳愚性取向看得观众好堂皇：朝鲜时代没必要吧？

JTBC周末剧《玉氏夫人传》主人公的性取向看得观众直皱眉头。

（*以下剧情涉及剧透！！！！）

《玉氏夫人传》第4集描绘了成允谦（秋泳愚 饰）因被当作逆党而面临危机的情节。 在这集中成允谦对玉泰英（林知衍/林智妍 饰）坦白道：「如果您担心我会泄露秘密，那我也告诉您一个绝对不能被揭发的我的秘密吧？ 其实我也并不想成婚。 我不能拥抱女子。 如果这个秘密被揭发，我也无法逃脱一死。 所以，请原谅我不够坦率。」成允谦向对方出柜。

成允谦以「爱心团」的名义保护著与自己有相同境遇的孩子们。 然而「爱心团」被污蔑为进行军事训练的逆党，成允谦向父亲成奎镇（成东镒 饰）主动展示了自己肩上的烙印。玉泰英试图为其辩护：「夫君只是为了帮助少数孩子们。」但成奎镇质问道：「为了少数孩子，你为什么要做出这样的事？」成允谦哀求道：「因为我也和那些孩子一样。 我只是想活下去，想让他们也活下去。 这只是我找到的生存之道。」然而，成奎镇却怒斥道：「既然找到了生存之道，就应该隐藏到死。 你从现在起只能作为我的儿子，作为她的丈夫生活下去。 无论如何都要抹去那个烙印，不管是割肉还是剁手。」



成允谦坚定回应：「这我做不到。 因为在成为儿子和丈夫之前，我首先是爱心团的团主。」成奎镇愤怒地表示：「立刻从这里滚出去！今后若再让我看见你，就会亲手以逆党罪名杀了你。 所以，永远不要再回来，我的儿子。」最终，成允谦因被控纵容叛乱罪被剥夺官职，并与父亲断绝关系。



这一剧情发展让不少观众感到错愕。 《玉氏夫人传》原本介绍为一部讲述身份、名字、丈夫一切皆为虚假的外地人玉泰英（林知衍 饰）与为了保护她不惜拚命的艺人千承辉（秋泳愚 饰）之间的生存诈骗剧。 然而剧中突然加入了同性恋元素，令观众大呼意外。 有观众评论道：「是不是太随意使用性少数者题材了？」、「太突兀了吧？」、「主角是伪装成两班身份的奴婢，但男主从奴婢时期就爱上了主角，主角又和另一个长得一模一样的男人成婚，结果发现男主是性少数者，还秘密领导了一支性少数者军团，这个秘密曝光，男主逃跑，另一个爱著她的男人代替男主冒充丈夫。 这都第4集了？」、「那为什么还要求婚？ 不是因为爱她吗？」



还有观众对前后矛盾的剧情表达疑惑：「理解性少数者的设定没问题...... 但第3集结尾成允谦对泰英说『在我认识的所有女子中，你是最好的』、『如果你与其他男人成婚，我无法再与你交谈会感到遗憾』——这分明是告白吧...... 怎么会这样？」、「难道只是因为圣旨无法违抗，所以挑了一个看起来聪明的女子？」、「这剧情太离谱了」、「在以朝鲜时代为背景，已经有大量人因身份差别而遭受歧视的剧中，竟然还加入了性少数者歧视设定？」等。

此外，在不少观众对突如其来的剧情发展感到困惑的同时，也有人对后续剧情如何展开表示好奇。

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