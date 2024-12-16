李孝利婆婆談兒媳婦初印象：因為是名人，感到有壓力！目前已放棄催生

歌手李孝利與音樂人李尚順結婚11年，曾因歌壇地位、經濟實力等懸殊差異遭嘲諷。 直到看了《孝利家的民宿》，大家才意識到為何李孝利這位美女願意下嫁「野獸」，李尚順情緒穩定、性格溫和，足以令李孝利安心。

前幾天，李孝利的婆婆尹正熙作客了某個節目中，大方地聊起這位明星媳婦。 她提到對李孝利的第一印象時說：「第一印象很好，因為是我兒子喜歡的女人，所以我也很中意，對她第一印象非常好，不過因為她太有名了，我感到有點壓力。」接著尹女士補充說：「孝利非常坦率，擅於營造輕鬆的氣氛，因此讓我感覺沒那麼有壓力了，而且她也不隱瞞，會毫無保留地說出內心的想法。」



尹女士還提到李孝利在Fin.K.L活動期間的印象，表示「通過電視認識她，知道她。 不過她的歌和我不是很對胃口。 那時我也曾想過『這麼有名的人會成為我的兒媳嗎』？」坦率發言讓人哈哈大笑。



關於是否希望有孫子的問題，尹女士說：「有孫子當然好啊。 不過現在年紀大了，心裡已經放棄了。 這次他們搬了新家，我去看了，發現房子又大又好，所以我對孝利說『孝利啊，要是有個孩子就太好了，院子那麼大，房子也寬敞，多適合養孩子，要是有個孩子該多好』，她就回答我『是啊，媽媽』。」



相關採訪公開後，不少網友留言：「婆婆也太好了吧」、「這麼好的婆婆誰不中意？」、「家裡氛圍真是溫暖，看著孝利感覺她嫁對人了」等。

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