殺青3年終於等到！都敬秀&元真兒主演韓版《不能說的秘密》明年1月底春節檔上映

由都敬秀和元真兒主演的《不能說的秘密》早在2021年開機、2022年1月就已殺青，等了3年，終於要在明年1月的春節檔期跟大家見面啦！

據韓媒「IZE」，《不能說的秘密》將於2025年1月底上映。 這部電影翻拍自2007年周杰倫編劇、導演和主演的同名經典電影，講述音樂學院的鋼琴天才學生宥俊（都敬秀 飾），偶然在校園裡的舊練習室遇見演奏神秘音樂的貞雅（元真兒 飾）後展開的奇幻浪漫故事。



這部電影由2021年上映懸疑驚悚片《迴憶》的徐有玟導演操刀，製作公司則是曾推出《首爾之春》《哈爾濱》等作品的Hive Media Corp。主演集結了都敬秀、元真兒和《黑暗榮耀》《正年》辛叡恩的豪華卡司，吸引大批青春電影迷們熱切期待。

都敬秀此前憑藉《哥哥》《屍蹤7號房》《與神同行》系列及《搖擺男孩》等作品穩固了作為電影演員的地位，去年通過電影《逃出寧靜海》時隔兩年重返大銀幕。 這一次，都敬秀將展現與以往作品截然不同的一面，以充滿悸動的青春愛情電影再次與觀眾見面。



與他合作的元真兒，則是在電影《緣來大飯店》後時隔三年再次回歸觀眾視線。 元真兒通過《島：消失的人們》《密探》《鋼鐵雨》《錢力遊戲》《國民英雄》《攔截聲命線》《地獄公使》等作品給觀眾留下了深刻印象，這次將在《不能說的秘密》中展現作為「浪漫系演員」的全新魅力。



此外，今年在tvN週末劇《正年》中與金泰梨共同擔任主演的新星辛叡恩也有加盟，也成為一大看點。



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