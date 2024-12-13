杀青3年终於等到！都敬秀&元真儿主演韩版《不能说的秘密》明年1月底春节档上映

由都敬秀和元真儿主演的《不能说的秘密》早在2021年开机、2022年1月就已杀青，等了3年，终於要在明年1月的春节档期跟大家见面啦！

据韩媒「IZE」，《不能说的秘密》将於2025年1月底上映。 这部电影翻拍自2007年周杰伦编剧、导演和主演的同名经典电影，讲述音乐学院的钢琴天才学生宥俊（都敬秀 饰），偶然在校园里的旧练习室遇见演奏神秘音乐的贞雅（元真儿 饰）后展开的奇幻浪漫故事。



这部电影由2021年上映悬疑惊悚片《回忆》的徐有玟导演操刀，制作公司则是曾推出《首尔之春》《哈尔滨》等作品的Hive Media Corp。主演集结了都敬秀、元真儿和《黑暗荣耀》《正年》辛睿恩的豪华卡司，吸引大批青春电影迷们热切期待。

都敬秀此前凭藉《哥哥》《尸踪7号房》《与神同行》系列及《摇摆男孩》等作品稳固了作为电影演员的地位，去年通过电影《逃出宁静海》时隔两年重返大银幕。 这一次，都敬秀将展现与以往作品截然不同的一面，以充满悸动的青春爱情电影再次与观众见面。



与他合作的元真儿，则是在电影《缘来大饭店》后时隔三年再次回归观众视线。 元真儿通过《岛：消失的人们》《密探》《钢铁雨》《钱力游戏》《国民英雄》《拦截声命线》《地狱公使》等作品给观众留下了深刻印象，这次将在《不能说的秘密》中展现作为「浪漫系演员」的全新魅力。



此外，今年在tvN周末剧《正年》中与金泰梨共同担任主演的新星辛睿恩也有加盟，也成为一大看点。



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