李孝利婆婆谈儿媳妇初印象：因为是名人，感到有压力！目前已放弃催生

歌手李孝利与音乐人李尚顺结婚11年，曾因歌坛地位、经济实力等悬殊差异遭嘲讽。 直到看了《孝利家的民宿》，大家才意识到为何李孝利这位美女愿意下嫁「野兽」，李尚顺情绪稳定、性格温和，足以令李孝利安心。

前几天，李孝利的婆婆尹正熙作客了某个节目中，大方地聊起这位明星媳妇。 她提到对李孝利的第一印象时说：「第一印象很好，因为是我儿子喜欢的女人，所以我也很中意，对她第一印象非常好，不过因为她太有名了，我感到有点压力。」接著尹女士补充说：「孝利非常坦率，擅於营造轻松的气氛，因此让我感觉没那么有压力了，而且她也不隐瞒，会毫无保留地说出内心的想法。」



尹女士还提到李孝利在Fin.K.L活动期间的印象，表示「通过电视认识她，知道她。 不过她的歌和我不是很对胃口。 那时我也曾想过『这么有名的人会成为我的儿媳吗』？」坦率发言让人哈哈大笑。



关於是否希望有孙子的问题，尹女士说：「有孙子当然好啊。 不过现在年纪大了，心里已经放弃了。 这次他们搬了新家，我去看了，发现房子又大又好，所以我对孝利说『孝利啊，要是有个孩子就太好了，院子那么大，房子也宽敞，多适合养孩子，要是有个孩子该多好』，她就回答我『是啊，妈妈』。」



相关采访公开后，不少网友留言：「婆婆也太好了吧」、「这么好的婆婆谁不中意？」、「家里氛围真是温暖，看著孝利感觉她嫁对人了」等。

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