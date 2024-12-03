「山」的手語是中指罵人？《現在撥打的電話》為「醜化手語」爭議道歉：「沒有醜化或嘲弄意圖」

《現在撥打的電話》近日引發醜化手語爭議，製作組也對此進行道歉。

第1集的播出中，手語翻譯洪熙珠（蔡秀彬 飾）在傳達土石流的新聞過程中，發生反覆出現「山」手語的放送事故，劇中新聞主播羅柳悧（張圭悧 飾）笑著說：「這個...是山吧？高山的山？」舉起雙手的中指搖晃著。之後，觀眾留言板上出現多篇抗議文章，批評把聾啞人手語翻譯當作笑柄，紛紛指責：「這已經超越了無禮，是歧視和嘲弄」、「這對聾啞人來說就像心理創傷一樣」等等。



爭議擴散後，製作組也發表道歉文：「部分手語場面讓大家擔心，對此深表歉意。對於因不當處理手語而醜化聾啞人和韓國手語的指責，我們深表歉意，電視劇是以人與人之間「溝通」爲重要主題企劃的作品，完全沒有醜化或嘲弄聾啞人珍貴溝通工具手語的意圖。」接著表示：「我們虛心承認製作組在製作作品的過程中，缺乏更加細心觀察和反映聾啞人和韓國手語所經歷的困難。今後在完成作品的過程中，爲了不再重複同樣的錯誤，將會更加努力。」



而《現在撥打的電話》由柳演錫、蔡秀彬主演，講述一對政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，因一通綁架犯的恐嚇電話而開始的火熱浪漫史。目前播出4集，全國收視率爲 5.7%，在 Netflix 也登上全球第二、在33個國家排名第一，展現出極高人氣。



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